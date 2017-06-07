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07.06.2017 21:03
6 Комментариев

Шопинг уходит из Гостиного двора

«Большой Гостиный двор» продолжает терять покупателей и доходы. Менеджмент винит кризис, теракт в метро и митинги у стен универмага. Если так пойдет дальше, Смольный может сменить арендатора, предрекают миноритарии.
Шопинг уходит из Гостиного двора
Светлана Холявчук/Интерпресс

Акционеры «Большого Гостиного двора» сочли результаты работы за 2016 год «удовлетворительными» и в четыре раза увеличили себе дивиденды. Однако представители миноритария Fort Group поставили управляющей команде твердый «неуд» и потребовали ее отставки. За новым раундом схватки совета директоров и миноритариев наблюдал корреспондент «Фонтанки».

В этом году собрание акционеров «Большого Гостиного двора» проходило в свежеотреставрированном помещении Академии музыки Елены Образцовой. Мраморные панели, сверкающая бронза и зеркала, новая мебель — безусловный предмет гордости управляющей команды универмага, не единожды заявлявшего о том, что видит перспективы развития «Гостинки» как культурного, нежели торгового пространства. Однако именно результаты торговли стали предметом ожесточенного спора между менеджментом и представителями миноритарного акционера Fort Group, по традиции оживившего такую скучную процедуру как утверждение годового отчета.

Об итогах работы предприятия за 2016 год доложила генеральный директор Елена Коршунова. Если резюмировать ее выступление – «Большой Гостиный двор» так и не смог справиться с кризисом. Чистая прибыль, сократившаяся в 2015 году в два раза, в 2016-м упала еще на 16% – до 50,2 млн рублей. Выручка выросла всего лишь на 2,5%, что ниже даже показателя официальной инфляции.

«Население не стремится отходить от сберегательной модели поведения», – посетовала топ-менеджер. Добавило неприятностей ретейлеру и государство. В частности, Елена Коршунова указала на расходы от внедрения единой системы учета алкогольной продукции (ЕГАИС), а также маркировки шуб радиочастотными метками. Универмаг даже был вынужден на время приостановить торговлю меховыми изделиями, подчеркнула она. Подвели и арендаторы — например, из Гостиного двора ушел «Интерспорт».

Впрочем, менеджмент не сидел сложа руки, подчеркнула Елена Коршунова. Например, для привлечения новых покупателей раздал 36 тысяч дисконтных карт. Но это оказалось не слишком результативным. Показатель конверсии (соотношение тех, кто купил, к тем, кто зашел) в обычный день составило около 10%, а в дни акций росло всего до 13-15%.

Однако у других игроков дела идут еще хуже. Оборот розничной торговли в целом по Петербургу просел в 2016 году на 1,5%, подчеркнула Елена Коршунова. Подводя итог, она оценила финансовые результаты 2016 года как «удовлетворительные».

Но миноритарии поставили управляющей команде твердый «неуд». Управляющая команда пытается прикрыть словами о кризисе собственную неэффективность, заявил управляющий партнер Fort Group (владеет 10,5% акций) Максим Левченко. Он напомнил, что оборот крупнейших сетей в 2016 году рос на 20-30%.

По мнению Левченко, прибыль такого уникального объекта как Гостиный двор, должна составлять как минимум 200 млн рублей, что есть в четыре раза больше заработанной. Попасть в светлое будущее поможет отставка нынешнего топ-менеджмента и приглашение вместо них «профессионалов», сказал он, хотя конкретных кандидатур не выдвинул.

Юрист Fort Group Константин Стехин потряс с трибуны пачкой бумаг, в которых, по его словам, собраны около сотни нарушений «Большим Гостиным двором» правил пожарной безопасности и санитарных норм. Среди прегрешений — нарушение условий хранения молочных и кондитерских изделий, а также отсутствие герметизации, защищающей универмаг от проникновения крыс. Вкупе с плохими финансовыми показателями это приведет к тому, что город просто расторгнет с ОАО «Большой Гостиный двор» договор аренды, заявил он.

А вот за проект превращения старейшего универмага в современный торговый центр, из-за которого в прошлом было сломано немало копий, представители Fort Group уже не агитировали. Первоочередная задача сейчас – спасти компанию от убытков по итогам года, подчеркнул Максим Левченко. Согласно отчету компании за январь-март, она ушла в минус на 4,9 млн рублей, тогда как за тот же период 2016 года заработала прибыль в 225 тысяч рублей. Выручка упала на 9% до 257 млн рублей.

Год будет непростым, была вынуждена признать Елена Коршунова. Мало того, что реальные доходы петербуржцев продолжают падать, так еще и туристы перестали заходить, отметила она. В этом топ-менеджер винит террористов. После трагедии 3 апреля число посетителей упало на 24%, а число покупок на 35%, и так и не пришло в норму, пояснила она. Регулярное проведение возле универмага митингов тоже «отпугивает посетителей», – добавила она.

«Туристы едут и из Европы, и из Китая, просто они заходят в Гостиный двор только селфи сделать», – парировал Максим Левченко.

Мнения остальных миноритариев разделились. Кто-то просил представителей Fort Group «закончить балаган», кто-то выражал бурное одобрение. Однако попытки выступать с места безжалостно пресекались президиумом. «Все вопросы в письменном виде», – отчеканила председатель совета директоров Надежда Тушакова.

Впрочем, чтобы задобрить акционеров, управляющая команда предложила увеличить дивиденды за 2016 год в четыре раза – с 6,2 до 24 рублей на акцию. «Спасибо, но даже на метро не хватит», – отозвался кто-то из задних рядов.

Большинством голосов акционеров годовой отчет размер дивидендов был утвержден. Провести своего представителя в совет директоров «Большого Гостиного двора» Fort Group в очередной раз не удалось.

Справка:

Большой гостиный двор построен в 1785 году по проекту архитектора Валлен-Деламота. С 1994 года управляется ОАО «Большой Гостиный Двор». По оценкам участников рынка, 32,5% акций БГД принадлежат структурами предпринимателя Константина Мирилашвили, 25% – структурам председателя правления банка «Викинг» Алексея Устаева, 10,5% – девелоперу Fort Group. Около 5% акций распределены между миноритариями.


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комментарии пользователей (6)
TU-TU-TU
7 июня 2017 г. 22:05
drakkar6019: На том же Невском (ну почти), находится "Галлерея" в которой изначально было сделано все как надо и которую инвесторы потом купили аж миллиард долларов.
TU-TU-TU
7 июня 2017 г. 22:02
Вообще бред конечно — иметь такие торговые площади в центре и так неэффективно их использовать. Вернее вообще никак не использовать.
Mitra
7 июня 2017 г. 22:01
Да какой там кризис. На выходных в Мегу-Дыбенко пробки. Все едут за покупками. Просто Гостинны Двор с его ценами нужен только лишь парочке заезжих туристов, которые забыли взять с собой селфи-палку.
drakkar6019
7 июня 2017 г. 21:55
А нечего так цены задирать ! А когда-то туда ездили всей семьёй... Почему-то торговцы думают, что если магазин находится на Невском то там должны быть запредельные цены.
ardis
7 июня 2017 г. 21:43
Гостиный?! Кому он вообще сдался? Снести к лешему! Вместо него прекрасно встанет очередной многоэтажный быдло-курятник а-ля Десяткино
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