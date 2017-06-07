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07.06.2017 22:06
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Кто проведет президентские выборы в Петербурге

Законодательное собрание выбрало половину состава городской избирательной комиссии, в ближайшие дни определится со своей частью и Смольный. “Фонтанка” присмотрелась к тем, кому предстоит проводить президентские выборы-2018.
Кто проведет президентские выборы в Петербурге
Евгений Павленко/Коммерсантъ

Судя по избранным, большинство в избиркоме будет лояльно действующему спикеру ЗакСа, единороссу Вячеславу Макарову. По иронии судьбы, помимо президентских через 2 года именно этим людям предстоит проводить выборы губернатора, а через 4 – нового состава городского парламента и Государственной думы.

На заседании ЗакСа 7 июня депутаты утвердили половину нового состава городской избирательной комиссии. Срок действия нынешнего заканчивается 4 июля. Парламентарии проголосовали в тишине и почти без лишних вопросов, – большая часть кандидатур была им прекрасно знакома.

Выборы в этот раз проходили по новому принципу. Говорят, что придумали его в аппарате спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Смысл изменений следующий. Согласно закону, Смольный и ЗакС должны утвердить по 7 человек в состав Горизбиркома: будущих председателя и секретаря рекомендует ЦИК, по 6 кандидатур чиновники и депутаты выбирают из предложенных партиями и общественными объединениями. Раньше парламентские партии выдвигали своих кандидатов по квоте Законодательного собрания. По закону партийным кандидатам отказать в участии в избиркоме нельзя. Таким образом выходило, что парламент выдвигает своих представителей, губернатор – своих, и вроде как есть некое равновесие в принятии решений. Однако в законе не указано, по какой квоте должны отправлять свои кандидатуры партии: по линии Смольного или парламента. Именно поэтому четырем фракциям весной этого года было настоятельно рекомендовано нести свои заявки в Смольный, а не в парламент.

По какому принципу в руководстве Мариинского дворца выбрали именно “Яблоко”, “Партию Роста”, “Единую Россию” и “Справедливую”, – неизвестно. Однако, когда подошел срок окончания приема кандидатур, их предложения оказались на столе у губернатора. Как рассказали “Фонтанке” собеседники в партиях, в последний день (26 мая) их представителей обзванивали чиновники Смольного и настоятельно рекомендовали забрать заявления и отнести в ЗакС, но согласились только справедливороссы. В итоге вышло, что и парламенту и Смольному досталось на выдвижение в Горизбирком по три представителя парламентских партий.

В Смольный документы подала “Единая Россия” с кандидатурой Наргис Ахадовой (начальник управления внешних связей аппарата Собрания, некогда – председатель одного из УИКов в Петроградском районе, уволенная по итогам выборов), “Партия Роста” направила пакет документов на Алексея Березина (некогда члена ГИК и сотрудника исполкома “Единой России”) и партия “Яблоко” выдвинула Ольгу Покровскую, работающую в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге. “Справедливая Россия”, направившая документы по линии ЗакСа, выдвинула на эту должность помощницу депутата Надежды Тихоновой Екатерину Фесик. По информации “Фонтанки”, не всем в партии было по нраву это выдвижение, в частности, оппоненты ссылались на родство будущего члена Горизбиркома: мужем Фесик является юрист Иван Попов, работающий на “Единую Россию” в Адмиралтейском районе.

Также по линии городского парламента выдвинули кандидатуры в Горизбирком партии ЛДПР и КПРФ, однако несколько раз и те, и другие меняли решения и отзывали документы. Так, от партии Жириновского хотели направить следить за выборами сначала Станислава Пайкина (племянника владельца компании Fort Group Бориса Пайкина), затем юриста  Fort Group, члена избиркома с совещательным голосом Валентина Пахомова, в итоге в списке утвержденных оказался уже бывший глава МО “Семеновский” Валерий Николаев, избранный муниципальным депутатом от “Единой России”. Коммунисты изначально планировали отправить в качестве своего представителя в ГИК действующего члена избиркома Дмитрия Карасева, однако после аппаратной борьбы остановили свой выбор сначала на помощнице депутата Ирины Ивановой Ксении Терентьевой, а затем – на юристе, помощнике адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Николае Левшине. В партии его называют лояльным бывшему лидеру фракции КПРФ в ЗакСе Владимиру Дмитриеву, он же в свою очередь дружен со спикером Вячеславом Макаровым.

По линии Мариинского также отправили в Горизбирком бывшего зампреда ГИК Дмитрия Краснянского (именно ему приписывают все “заслуги” выборов 2011 года), сотрудника аппарата ЗакСа, главу “Единой России” в Приморском районе Людмилу Боричеву и некогда возглавлявшую терризбирком в Петроградском районе, а теперь также трудящуюся в парламенте Аллу Егорову.  По рекомендации ЦИКа была выдвинута в состав избиркома действующий секретарь комиссии Марина Жданова. Она некогда работала вместе с нынешним главой фракции “Единая Россия” в ЗакСе Александром Тетердинко в Московском районе, а затем в Мурманске.

По данным “Фонтанки”, Смольный выдвинет на днях по рекомендации ЦИКа Виктора Панкевича (действующего главу ГИК), а также в состав комиссии войдет Екатерина Астафьева, работающая с Панкевичем со времен его руководства Красногвардейским районом (была советником главы). Может стать новым членом избиркома юрист комиссии Олег Зацепа, выступавший в том числе в судах против оппозиции, и действующий зампред комиссии Надежда Лебедева, также известная своей лояльностью к провластным структурам.

Таким образом, у спикера ЗакСа Вячеслава Макарова в новом избиркоме сформируется большинство лояльных ему людей. Таким образом, именно он сможет влиять и на президентские выборы-2018, и на губернаторскую кампанию-2019, а также на выборы нового созыва Законодательного собрания в 2021 году.

Ксения Клочкова, “Фонтанка.ру”


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