«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июня

Петербургские ректоры, недовольные главой профильного союза Владимиром Васильевым, предпочли не устраивать революцию в организации, а создать новую. Поучительная история о том, что надо делать, если верхи хотят чего-то такого, чего низы уже просто не могут. Музей «Исаакиевский собор» пока стоит там же, где стоял.

Директор строительной фирмы Олег Глущенко пожаловался «Фонтанке» на мстительных депутатов. Они хотят обложить его уютный участок реновации охранной зоной в 150 метров. Якобы мстят за экс-депутата Нотяга, которого Глущенко поймал на взятке.

Кубок конфедераций заставит всех гостей пафосного Крестовского пересесть на общественный транспорт. Если заветный пропуск для авто раздобыть не удастся.

В Петербурге арестовали важного саентолога Анастасию Терентьеву. По версии ФСБ, она незаконно заработала своей саентологией 276 млн рублей и унизила социальную группу «Источники неприятностей». Что за источники такие, не уточняется. Неприятно.

Дмитрий Козак совершенно не имел в виду, что собирается выселить вас на мороз из ваших квартирок, когда сказал «не надо абсолютизировать право собственности». Все, можно выдыхать.

А петербургский ЗакС развлекается по-своему, вот, минимальную численность инициативной группы для проведения референдума с 20 до 300 человек увеличили. Похоже, ректоры наших депутатов так ничему и не научили.

В детском саду Василеостровского района пресекли незаконную бизнес-схему. Родители — о ужас — скидывались на туалетную бумагу. И еще наверняка на освежители воздуха. Практика распространенная, но в 45-м детсаду поступления решили оформлять как вступительные и членские взносы в некоммерческое партнерство «Центр развития образования "Содружество"».

А днем на внутреннем кольце КАД стояла шестикилометровая пробка. Большегруз всех победил.