Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Мьянме самолета

В Андаманском море 7 июня обнаружены обломки военного самолета, на борту которого находились 116 человек, сообщает портал AirLive.

Отмечается, что самолет направлялся с южного побережья Мьянмы в Янгон. Он пропал с радаров над морем в 32 км западнее города Давэй. О судьбе экипажа и пассажиров издание не сообщает.

По данным источников, разбился самолет Shaanxi Y-8, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12, пишет «Газета.Ru».

Ранее "Фонтанка" сообщала о том, что в Мьянме с радаров пропал военный самолет.