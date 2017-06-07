По зеленой ветке метро от центра Петербурга поезда идут с большими интервалами

От станции «Гостиный двор» в сторону станции «Площадь Александра Невского» в метро Петербурга затруднено движение.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной ГУП «Петербургский метрополитен», по техническим причинам с 18.50 увеличены интервалы между поездами от центра в сторону севера.

По словам читателей, на станции «Площадь Александра Невского» сломался состав — он стоит с открытыми дверями.

Однако в пресс-службе подземки «Фонтанку» уверили, что на «Гостином дворе» из-за неисправности дверей задержался поезд, что и повлекло задержку по всей линии.