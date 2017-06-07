16 млн долларов взятки, вменяемой полковнику Захарченко, арестовали до сентября

Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста 16 миллионов США до 8 сентября. По версии следствия, эти деньги могли быть переданы в качестве взятки бывшему замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Как сообщают СМИ, решение о продлении срока ареста было принято судом 7 июня. Деньги лежат на счетах знакомой Анастасии Пестриковой, которую журналисты называют девушкой Захарченко. Адвокаты арестованного полковника пытались убедить суд, что 16 миллионов долларов были заработаны родителями Пестриковой еще до 2006 года, однако обвинение привело аргументы, что доходы этой семью несопоставимы с арестованной суммой.

«Все денежные средства, арестованные в рамках моего дела, не имеют ко мне никакого отношения», — цитируют СМИ Захарченко.

Напомним, полковника задержали 9 сентября 2016 года. Он обвиняется в получении взятки, воспрепятствовании предварительному расследованию и злоупотреблении полномочиями. При обысках в квартире, кабинете, машине и жилплощади его сестры было обнаружено более 8 миллиардов рублей.