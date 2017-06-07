Луческу: Мне до сих пор не сообщили о смене тренера

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу 7 июня заявил, что возмущён тем, как петербургский клуб обошёлся с ним по окончании сезона. По словам румынского специалиста, руководство сине-бело-голубых лично не сообщило ему о расторжении контракта.

«Я всё ещё жду от "Зенита" официального уведомления. На сайте клуба есть новость о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил. Это невероятно. Я принёс "Зениту" более € 100 млн с трансферов Гарая, Халка и Витселя, и вот так они обошлись со мной», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor, сообщает Чемпионат.

Как писала "Фонтанка", 31 мая стал известен размер финансовых претензий румынского футбольного тренера Мирчи Луческу к петербургскому «Зениту» за досрочное расторжение контракта. Бывший наставник сине-бело-голубых требует 2 миллиона евро. Это ровно половина от зарплаты Луческу в «Зените», которую он должен был получить в течение еще одного года действия контракта с командой.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. По итогам сезона петербуржцы заняли третье место в чемпионате России, оставшись без Лиги чемпионов, и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16, проиграв бельгийскому «Андерлехту».

Новым главным тренером петербургской команды стал итальянец Роберто Манчини.