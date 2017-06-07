Сотрудника Роспотребнадзора едва не засудили за проверку «горящего творожка»

Петербургский мировой суд прекратил производство в отношении сотрудника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Петербургу в Невском и Красногвардейском районах, который привлек к ответственности производителя творожной пасты ООО «Сфера». Поводом для проверки и последующего административного разбирательства стала публикация «Фонтанки» «Горящий творожок – 2. Не до жиру».

Как 7 июня сообщает Роспотребнадзор, его сотрудник проверил информацию «Фонтанки» и усмотрел в действиях ООО «Сфера» признаки целого ряда административных правонарушений. В частности, нарушение Закона "О защите прав потребителей" и Таможенного регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

В результате ООО «Сфера» было по суду привлечено к ответственности в виде предупреждения с конфискацией предметов административного правонарушения. Решение суда вступило в законную силу.

Затем прокуратура Красногвардейского района посчитала действия инициировавшего неприятности «Сферы» должностного лица незаконными и возбудила дело об административном правонарушении уже в отношении него. По мнению прокуратуры, проверка должна была проводиться по согласованию с нею. Однако информация «Фонтанки» не содержала сведений об угрозе жизни и здоровью граждан (а отклонение массовой доли молочного жира в жировой фазе продукта не несёт опасности для жизни), и, по мнению территориального управления, административное расследование не требовало согласования с прокуратурой.

Суд, ознакомившись с материалами дела, встал на сторону Роспотребнадзора.