На Маршала Захарова струей воды из дефектной трубы перевернуло автомобиль

Из-за аварии на теплосети в Красносельском районе Петербурга припаркованный автомобиль подбросило в воздух и кинуло вверх днищем на соседние машины.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосети Санкт-Петербурга», прорыв был зафиксирован в 17:40 7 июня во время испытаний. Как раз к моменту аварии к дому №62 по улице Маршала Захарова подъехал автомобиль компании, который совершал объезд. Рванула труба диаметром 700 мм, точное количество поврежденных автомобилей устанавливается, ущерб будет полностью возмещен.

Во время технологических испытаний вода в трубы подается под большим давлением, из-за чего и образовался фонтан, который подбросил в воздух машину.