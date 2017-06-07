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07.06.2017 18:41

На Маршала Захарова струей воды из дефектной трубы перевернуло автомобиль

Из-за аварии на теплосети в Красносельском районе Петербурга припаркованный автомобиль подбросило в воздух и кинуло вверх днищем на соседние машины.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосети Санкт-Петербурга», прорыв был зафиксирован в 17:40 7 июня во время испытаний. Как раз к моменту аварии к дому №62 по улице Маршала Захарова подъехал автомобиль компании, который совершал объезд. Рванула труба диаметром 700 мм, точное количество поврежденных автомобилей устанавливается, ущерб будет полностью возмещен.

Во время технологических испытаний вода в трубы подается под большим давлением, из-за чего и образовался фонтан, который подбросил в воздух машину.


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