Московские власти разрешили митинг против коррупции 12 июня

Столичные власти согласовали митинг против коррупции 12 июня на проспекте Академика Сахарова в ответ на заявку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова

Об этом 7 июня сообщает Лента.ру со ссылкой на РЕН ТВ.

«Планируем проведение мероприятия с 13:30 до 16:00 12 июня с заявленной численностью организаторов — до 15 тысяч человек», — заявил телеканалу руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

31 мая мэрия Москвы отказалась согласовывать аналогичную заявку оппозиционера Алексея Навального из-за того, что тот ранее привлекался к административной ответственности.

Как сообщала "Фонтанка", накануне Навальному отказали и в Северной столице. Комитет по законности и правопорядку Смольного отказался согласовывать акцию его сторонников 12 июня. Об этом 5 июня сообщила глава штаба политика в Петербурге Полина Костылева. Она отметила, что ответ комитета по законности она получила еще в пятницу, 2 июня. Согласно ему, Марсово поле, площадь Ленина и Пионерская площадь, на которые оппозиционеры подавали заявку, 12 июня будут заняты под другие мероприятия. В частности, на Марсовом поле с 11 до 21 часа будет проводиться культурно-массовое мероприятие "Служу России". В качестве альтернативного места проведения оппозиционного митинга в Смольном предложили Удельный парк.

По словам Костылевой, штаб подал новую заявку – с предложением провести мероприятие на Марсовом поле с 9 до 11, до начала «Служу России».