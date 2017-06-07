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07.06.2017 18:36
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Госстартер

Правительство России осознало, что деньги можно получать с помощью краудфандинга. [Фонтанка. Офис] опросила экспертов, чтобы понять, что это за зверь, и на что государству реально собрать с народа для народного же блага.
Госстартер

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил государственным ведомствам заняться развитием краудфандинга (народное-общественное финансирование, от английских слов: сrowd — «толпа», funding — «финансирование» – прим.ред.). К 15 октября 2017 года Минэкономразвития, Минфин с участием ЦБ и рабочей группы по созданию международного финансового центра должны представить в правительство предложения по развитию альтернативных механизмов финансирования – краудфандинга, краудинвестинга, краудлендинга. Ведомствам предстоит выработать предложения по инструментам инвестирования в инновационные компании. 

«Фонтанка» спросила ведущие и конкурирующие краудфандинговые площадки России о том, как выглядит их бизнес сегодня, и чего ждать от государства завтра в этой сфере. Опасения за будущее независимого краудфандинга напрасны заявили в эфире [Фонтанка.Офис] заместитель генерального директора по правовым вопросам planeta.ru, член рабочей группы ЦБ по регулированию краудфандинга Алексей Чесноков и совладелец boomstarter.ru Руслан Тугушев.

1. Краудфандинг – это что?

 «Это народное со-финансирование, – говорит Алексей Чесноков. – Так проще произносить и это многое объясняет. Это в первую очередь интересная идея. Которую народ поддержит рублем и добрым словом». Руслан Тугушев дает более общую формулировку: объединение человеческих и денежных ресурсов для создания чего-либо. В общем-то, сюда входит всё, на что нужны деньги.

2. Кто пользуется и зачем?

Краудфандингом пользуются те, люди, у которых есть прекрасная идея, но, по меткому уточнению Алексея Чеснокова, «нет денежек на ее реализацию». Это, опять же, почти всё. Кстати, народным сбором средств не брезгуют и те, кто хочет просто поведать о своей идее миру. «Это неплохой способ продвижения», – считает Алексей Чесноков. По данным Руслана Тугушева, в мире сегодня работает более 2,5 тысяч площадок в интернете, где собираются деньги путем краудфандинга. А сам рынок существует уже более 10 лет.

3. Как это работает на конкретном примере?

«Задачка. Дано: 15 забытых деревень со стариками. Есть проблема: хлеб привозят раз в неделю, – начал «урок» Алексей Чесноков. – Есть социальный предприниматель, готовый обеспечивать их хлебом. Он приходит, размещает информацию о наборе денежных средств на мини-пекарню, и вот уже скоро мини-пекарня будет готова». 

А Руслан Тугушев в качестве примера привел надувной диван. «Собрались вы его производить. Если раньше вам надо было для запуска производства сначала купить оборудование, материалы, произвести, выставить на полку и только потом узнавать, будут это люди покупать или нет, то сейчас можно показать один диван и сказать, сколько он стоит и набрать предзаказы. Потом произвести и поставить на рынок», – раскладывает диван по полочкам Руслан Тугушев.

4. В каких сферах краудфандинг имеет смысл, а где «голяк»?

Алексей Чесноков считает, что краудфандинг работает во всех творческих сферах, в малом и среднем бизнесе, в социальных и благотворительных проектах. «Практически все сферы жизни, от социальных до высокотехнологичных, – перечисляет и Руслаг Тугушев. – Общественные, социальные, экологические, бизнес-проекты».

Впрочем, есть и исключения. «Краудфандинг не может там, где трудно объяснить, зачем все это надо», – говорит Алексей Чесноков. А Руслан Тугушев добавляет, что не работают с таком сборе модели, когда люди собирают деньги на бизнес просто так, не обещая ничего взамен. «Одна из самых популярных категорий, когда деньги даются взамен на будущий продукт», – сразу предупреждает Тугушев.

5. А ведь есть еще краудлендинг и краудинвестинг.

«Это все разновидность краудфандинга, – поясняет Алексей Чесноков. – В основе краудинвестинга лежит инвестирование, потом инвестор получает некий доход или долю в этом бизнесе. Краудлендинг – тут в основе лежит договор займа между автором проекта и тем, кто идею поддерживает». «Краудлендинг – это займы под проценты, – уточняет Роман Тугушев. – А еще есть ICO – краудинвестинг с криптовалютами». Кстати, биткоины в последнее время растут, как на дрожжах.

6. А организатор краудфандинга сам-то тратится?

По словам Алексея Чеснокова, у «просителей» затраты в первую очередь временные. Надо потратить время на продумывание идеи, на сбор команды, приложить усилия организационные. Однако важнейшая часть любого краудфандингового проекта – продвижение, чтобы об идее узнало как можно больше людей. И, соответственно, потратилось на благо всех живых существ.

«Если проект до 500 тысяч рублей, если есть наработанная репутация и друзья, затрат на маркетинг не потребуется», – уверен при этом Руслан Тугушев. Если денег надо больше, то придется или заслужить репутацию и найти много новых друзей, или вложиться в маркетинг. По словам Руслана Тугушева, эти затраты составляют до 10% от предполагаемой суммы сбора.

Стоит также учитывать, что площадки, где размещаются краудфандинговые проекты, берут свою комиссию. «У площадки остается 10%, если собрана вся сумма, 15%, если собрано половина суммы, и 0%, если собрано меньше 50%», – говорит о своем опыте Алексей Чесноков. «Комиссия площадки составляет 3,5%, – рассказывает о своих достижениях Руслан Тугушев. – Среднемировая комиссия равна 5%-10%, на некоторых доходит до 15%». А вот про несгораемую сумму Руслан Тугушев не слышал. По словам же Алексея Чеснокова, это та сумма, которую автор получит в любом случае, если проект признан успешным. «У нас это 50% от заявленной суммы, – говорит Чесноков. – Если собрано меньше, то денежные средства возвращаются спонсорам». Так что на разных площадках условия работы с организаторами сбора средств разнятся. Ах, да, еще 13% уйдет на налоги государству.

7. Зачем же краудфандинг государству?

«Для получения дополнительных средств и инструментов для экономики, – перечисляет очевидное Алексей Чесноков. – И для того, чтобы получить частные средства на поддержку социальных инициатив. А не из госбюджета. И еще интересно с точки зрения выявления потребностей общества, что ему интересно. Это и индикатор настроений».

«Российскому рынку краудфандинга около 5 лет. А уровень проникновения на нем составляет не более 4% интернет-пользователей, из которых только 2% в принципе пользовались когда-либо такими платформами, – берет шире Руслан Тугушев. – И потенциально объем этого рынка может возрасти более чем в 50 раз». По словам Тугушева, сегодня ежемесячно через краудфандинг реализуется и начинает жить 100-150 проектов. «Если объем рынка вырастет хотя бы раз в 10, то  каждый месяц может появляться 1500 новых компаний с бюджетами, рабочими местами и пр», – говорит Руслан Тугушев. Он привел в пример проект «Молодая Москва», когда правительство столицы на каждый рубль горожан вкладывало свой, в ряд проектов «снизу». «Рынок растет, его надо регулировать, – уверен Руслаг Тугушев. – Могут появиться мошенники, привлекающие капитал на неправильные дела».

8. Может ли краудфандинг заменить налоги?

Может и правда, проще не собирать налоги, а по-хорошему просить «с миру по нитке» и больше выйдет? Увы, нет, никогда. Это мнение Алексея Чеснокова, который считает налоги и краудфандинг разными инструментами по всем параметрам. «В первую очередь, по сути и по духу», – переходит на пафосные категории он. «В налоговых сборах и распределении – основа государства», – согласен Руслан Тугушев.

9. Что не упустить краудфаундерам-чиновникам?

Раз уж власть собралась развивать краудфандинг, надо подстелить соломки и учесть возможные ошибки. Хотя, как считает Руслан Тугушев, во власти и там адекватные люди. «Они слушают рынок, и их предложения основаны на рыночных условиях и взаимоотношении с площадками», – поясняет Тугушев. А вот Алексей Чесноков все же предостерегает: «Самое главное в краудфандинге – это доверие. Нужно понимать, как завоевать доверие народных спонсоров».

10. «Денег нет, но они держатся» и соберут?

Руслан Тугушев так не считает. Но ровно потому, что у государства есть более профессиональные инструменты привлечения капитала с населения. «Краудфандинг не сможет это заменить. Хотя мы как граждане и так занимаемся краудфандингом – налоги – обязательный краудфандинг. Все держится на гражданах», – подытоживает он. А вот Алексей Чесноков безапелляционен в другую сторону: «Обязательно соберут! Вернутся, и еще раз соберут». Правда, как уточняют матерые краудфаундеры, сначала отчитаются. Потому что после первого сбора точно надо отчитываться о потраченных средствах. Перед народом.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».


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