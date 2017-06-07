В России стартовало опытное производство отечественных компьютеров

Объединенный холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустил производство тестовой партии компьютеров «Эльбрус 101-РС». Разработка предназначена для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях.

Об этом сообщает 7 июня пресс-служба "Ростеха".

В новой вычислительной платформе заложены широкие возможности применения. В частности, «Эльбрус 101-РС» может быть использован в качестве модуля управления промышленным производством, бортового вычислителя на транспортных средствах, персонального носимого терминала и сетевой системы хранения данных (NAS).

"«Эльбрус 101-РС», разработанный нашим ИНЭУМ им. И.С. Брука, – это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях", – заявил заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.

Компьютер по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности, обладает максимальной степенью защищенности, состоит из отечественных компонентов и собирается исключительно на российских предприятиях. При этом цена серийной версии «Эльбрус-101» будет сопоставима с иностранным оборудованием, уверяют в "Ростехе".

«Эльбрус 101-РС» является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+» со встроенной 3D-графикой и низким тепловыделением. Платформа обладает собственной архитектурой, контроллером периферийных интерфейсов и операционной системой «Эльбрус» на базе ядра Linux. Кроме того, компьютер имеет выводы LVDS, два разъема HDMI и поддерживает разрешение до 4k.

Ожидается, что тестовая партия из 50 машин будет готова в июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.