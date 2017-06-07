В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к терактам в Тегеране

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что к нападению на парламент Ирана и мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране причастна Саудовская Аравия.

Об этом в среду, 7 июня, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Ранее Минюст Исламской республики заявил, что в результате двух атак погибли 12 человек, еще 39 пострадали.

Как сообщала "Фонтанка", ранее 7 июня стало известно, что группа вооруженных людей напала на мавзолей Хомейни, один из них подорвал надетый на него жилет со взрывчаткой. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Позже в СМИ появилась информация, что смертником оказалась женщина.

Также сообщалось, что группа вооруженных людей совершила атаку на здание парламента в Тегеране. Ответственность за нападение на парламент и мавзолей Хомейни в иранской столице взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).