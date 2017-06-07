Прокуратура просит освободить экс-пилота «России» от ответственности за небезопасные полёты

Сторона обвинения просит Московский районный суд Петербурга освободить экс-пилота авиакомпании «Россия» Андрея Манеева от уголовной ответственности за небезопасные полеты.

Как стало известно «Фонтанке», прокуратура 7 июня в рамках прений просила признать Манеева виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и за каждый эпизод (их 48) приговорить к году лишения свободы. Вместе с тем обвинение просило освободить Манеева от ответственности в связи с истечением срока исковой давности.

Кроме того, пилота авиакомпании обвинили в коммерческом подкупе. По этой статье прокуратура просила районный суд приговорить Манеева к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Защитники фигуранта настаивали на его оправдании в связи с отсутствием факта подкупа, а также состава преступления.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что следователи вышли на Манеева, ведя дело о фабрикации квалификационных документов, которые выдавало руководство авиационного учебного центра «Крылья Невы». Среди клиентов центра оказался пилот авиакомпании «Россия». По версии следствия, Андрей Манеев в 2011 году за 150 тысяч рублей совершил коммерческий подкуп гендиректора «Крыльев Невы» Андрея Кочарыгина. После этого он получил документы, на основании которых Росавиация присвоила ему квалификацию пилота коммерческой авиации и выдала соответствующее свидетельство.

Представитель авиакомпании «Россия» сообщил «Фонтанке», что Андрей Манеев уже не работает в компании.