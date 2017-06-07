Половина петербургских муниципалитетов не опубликовали сведений о доходах депутатов

Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» составил карту муниципальных образований Петербурга, на которой черным отмечены те, кто не подал декларации за 2016 год, и зеленым те, кто требования закона выполнил. Карта наполовину черная.

Как сообщает организация 7 июня, сведения о доходах подали лишь 55 из 111 муниципалитетов. При этом часть из них опубликовала декларации только глав округов, часть вовсе проигнорировала закон. К слову, если документы об имущественном положении не были поданы, то депутат может лишиться мандата, если подана, но не опубликована — ему грозит административный штраф. По результатам анализа «Трансперенси Интернешнл» обратился в прокуратуру с требованием принять меры в отношении нарушителей.

К слову, надзорное ведомство уже обращало внимание на подобные нарушения. Так, депутатских полномочий был лишен скрытный депутат округа «Малая Охта».

Напомним, публиковать сведения о доходах муниципальных депутатов обязали поправки, принятые в 2015 году. Раскрывать информацию о заработке депутата, его жены или мужа и детей народные избранники должны с этого года.