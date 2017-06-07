При атаке на саентологов ФСБ установила социальную группу «Источники неприятностей»

Невский суд Петербурга 7 июня арестовал активного участника саентологического движения Анастасию Терентьеву. По версии ФСБ, она причастна к незаконному заработку 276 млн рублей и унижению социальной группы «Источники неприятностей».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», судья Татьяна Михайлова сочла достаточными основания следователя, просившего отправить обвиняемую в СИЗО на Шпалерной на два месяца, до 5 августа.

Уголовное дело в отношении саентологов Петербурга тянется с апреля 2016 года, оно продлено до сентября 2017-го. По мнению ФСБ, за четыре года деятельности выручка организации от продажи курсов «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа» составила 276 млн рублей. Эти деньги считаются добытыми в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Терентьева и еще четыре человека также обвиняются в участии в экстремистском сообществе и унижении достоинства лиц, которых ФСБ отнесла к социальной группе «Источники неприятностей». Что это за социальная группа, следователь не расшифровал. Вероятно, имеются в виду сами неудачливые адепты вероучения, которые по тем или иным причинам отнесены к категории «Потенциальные источники неприятностей», лишены некоторых религиозных благ и подвергаются дисциплинарным взысканиям.