ЗакС проголосовал за увеличение в 5 раз штрафов за нарушение ночной тишины

Законодательное собрание Петербурга весомо ужесточит ответственность за шум по ночам. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", депутаты 7 июня приняли в первом чтении поправки в закон об административных нарушениях.

Документом предлагается повысить размер штрафа с 500 – 1000 рублей до 4 – 5 тысяч рублей для граждан, для юридических лиц – с 1 000 — 20 000 руб. до 50 до 100 тысяч рублей.

По словам автора документа единоросса Александра Тетердинко, число административных правонарушений выросло в два раза за год. При этом конкретных цифр парламентарий не назвал. Увеличением штрафов он надеется утихомирить ночных буянов.

При этом, по словам Тетердинко, губернатор Петербурга предложил поднять штраф до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Эта поправка будет рассмотрена в рамках второго чтения.

Оппозиционные депутаты предложения Тетердинко поддержали, однако сообщили, что дождаться полиции в случае нарушения закона о тишине практически невозможно.