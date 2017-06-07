Премия [Фонтанка.Офис]: В Смольном тоже хотят «Золотую скрепку»

«Фонтанка» представляет очередную подборку видео, присланных офисными работниками на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка».

Только три дня осталось до окончания приёма роликов на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». В борьбу вступают новые ролики, которые прислали компании 2PR, Bonava, "Стройпроект" и... Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) администрации Петербурга.

«Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. Лайки, шеры, репосты приветствуются. Кликни ссылку — ставь лайки на Youtube.

Дворцы, особняки, музеи и крепости – это не только знаменитые места Петербурга, это ещё и «офисное пространство» КГИОПа. Остаётся только позавидовать.



Юмор – ступень к развитию. Так посчитали в компании «Стройпроект» и устроили уличный перформанс. Даже генерального директора заставили.

В компании 2PR работают только чокнутые. Так о себе говорят сами сотрудники. И как выясняется, это не просто слова – достаточно посмотреть ролик.

Работа – это наш дом. Сотрудников компании Bonava теперь с работы не выгонишь.

Карты, выпивка, игра в мини-гольф – кто сказал, что этим нельзя заниматься на работе? Во все тяжкие пустились коллеги в Capital Legal Services.

«А мы крутые!» – уверенно заявляет женский коллектив из компании «Техника Плюс». В стиле «манекен челлендж» они сняли клип про свой офис.



Напомним, до 9 июня Фонтанка проводит приём заявок на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] "Золотая скрепка". К участию приглашаются коллективы офисных работников и представители СМИ Санкт-Петербурга и Ленобласти.

По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. ГОЛОCУЙ ЗДЕСЬ. Лайки, шеры, репосты приветствуются.

Премия будет вручаться по шести номинациям:

«Лучший офисный коллектив»;

«Лучшее офисное пространство»;

«Приз зрительских симпатий»;

«Лучший коллектив СМИ»;

«Выбор «Фонтанки»;

«Выбор Большого бизнес-фан-фестиваля».

Подробнее о правилах участия вы можете прочитать на странице «Фонтанки» «Золотая скрепка».

Торжественная церемония награждения состоится 16 июня на главной сцене Большого бизнес-фан-фестиваля.