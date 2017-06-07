Премия [Фонтанка.Офис]: В Смольном тоже хотят «Золотую скрепку»
Только три дня осталось до окончания приёма роликов на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». В борьбу вступают новые ролики, которые прислали компании 2PR, Bonava, "Стройпроект" и... Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) администрации Петербурга.
«Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. Лайки, шеры, репосты приветствуются. Кликни ссылку — ставь лайки на Youtube.
Дворцы, особняки, музеи и крепости – это не только знаменитые места Петербурга, это ещё и «офисное пространство» КГИОПа. Остаётся только позавидовать.
Юмор – ступень к развитию. Так посчитали в компании «Стройпроект» и устроили уличный перформанс. Даже генерального директора заставили.
В компании 2PR работают только чокнутые. Так о себе говорят сами сотрудники. И как выясняется, это не просто слова – достаточно посмотреть ролик.
Работа – это наш дом. Сотрудников компании Bonava теперь с работы не выгонишь.
Карты, выпивка, игра в мини-гольф – кто сказал, что этим нельзя заниматься на работе? Во все тяжкие пустились коллеги в Capital Legal Services.
«А мы крутые!» – уверенно заявляет женский коллектив из компании «Техника Плюс». В стиле «манекен челлендж» они сняли клип про свой офис.
Напомним, до 9 июня Фонтанка проводит приём заявок на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] "Золотая скрепка". К участию приглашаются коллективы офисных работников и представители СМИ Санкт-Петербурга и Ленобласти.
По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. ГОЛОCУЙ ЗДЕСЬ. Лайки, шеры, репосты приветствуются.
Премия будет вручаться по шести номинациям:
«Лучший офисный коллектив»;
«Лучшее офисное пространство»;
«Приз зрительских симпатий»;
«Лучший коллектив СМИ»;
«Выбор «Фонтанки»;
«Выбор Большого бизнес-фан-фестиваля».
Подробнее о правилах участия вы можете прочитать на странице «Фонтанки» «Золотая скрепка».
Торжественная церемония награждения состоится 16 июня на главной сцене Большого бизнес-фан-фестиваля.