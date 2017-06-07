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09.06.2017 19:27
2 Комментариев

Смольный понял, почему у нас дороги плохие

С подрядчиками-банкротами, которые должны были по гарантии ремонтировать дороги, городские власти запустили маховик судов. Те уходят с рынка, а в новый асфальт по второму разу приходится вкладываться городу.
Смольный понял, почему у нас дороги плохие
Евгений Асташенков/Интерпресс

Дирекция транспортного строительства 8 июня подала иск по нескольким адресам к компании «Кэрол», которая банкротится, не исполнив обязательства по гарантийному ремонту. Всего у таких компаний сейчас почти 80 участков городских улиц, Это значит, что из бюджета, вполне возможно, придется снова брать деньги на дороги, за которые город однажды уже заплатил. Впрочем, даже если подрядчик вполне себе в форме, добиться от него ремонта получается не всегда.

Подрядчиков Смольного по текущему и капремонту дорог, которые ушли по-английски с незакрытыми гарантиям, не так много. Вот только взяли они на себя довольно серьезный объем. ООО «Кэрол» отвечало за 13 адресов в Приморском районе, включая участки набережной Черной речки. Трехлетний гарантийный срок истекает в конце лета, но выполнять работы, по сути, уже некому – в марте 2017-го компания по иску банка «Советский» была признана банкротом. Дирекция пытается судиться с ней — иск по обязательствам она подала в четверг, 8 июня. Примерно столько же участков — у ООО «Дивный град», которое сейчас в стадии конкурсного производства. В 2013 году оно отремонтировало несколько улиц в Московском и Фрунзенском районах (Лабораторный проспект — по капремонту) и до осени 2017-го должно было заботиться о них, однако обанкротилось еще в августе 2015 года.

Ликвидированное РСУ № 378 ремонтировало по чуть-чуть, но везде — более 20 объектов в Кронштадте, Курортном районе, Невском и Центральном теперь без присмотра. Схожие результаты у ООО «Стройкорпорация». По немногу в этот котел добавляют «Акрос», «Петротранс» и «Дорожник-92». Но заметнее всего в списке, само собой, "Мостострой № 6". Взрывной волной от его банкротства накрыло и дороги под гарантией. Это не самое фатальное последствие ухода компании, однако крупные инфраструктурные объекты остались без «авторского» надзора: набережная Обводного канала от Днепропетровской улицы до Атаманского моста, развязки на пересечении Пискаревского и Непокоренных и Приморского шоссе с Большим проспектом, а также Большой Петровский мост. В последнем случае гарантийный срок истекал только в 2025 году, а уж за опорами развязок подрядчик должен был следить еще более 10 лет. Как пояснили в КРТИ на примере Пискаревского, гарантию по собственным работам будет обеспечивать сменивший "Мостострой № 6" подрядчик ("А-Проект"), а за остальным присмотрит городской «Мостотрест».

Еще прошлым летом сообщалось, что около трети дорог требуют гарантийного ремонта. Банкротства – не единственная проблема в отношениях дирекции транспортного строительства с подрядчиками. Когда суд отказывает в рассмотрении иска дирекции к тому же «Дивному граду» — это одно. Но точно так же он может встать на сторону здорового подрядчика, который утверждает, что колейность не относится к гарантийному случаю и является следствием естественного износа. Из последнего: городу пришлось судиться с ВАД по поводу покрытия Невского проспекта. Компания сумела доказать свою правоту, однако затем залатала перекрестки в качестве жеста доброй воли (совпавшего с победой в миллиардном конкурсе).

По состоянию на сегодняшний день в перечне гарантийных адресов, по которым дирекция пошла в суд, почти 200 наименований. Кроме названных компаний среди ответчиков: «Лендорстрой-2», «ТрансДорТех», «Буер», ООО «МК-20СХ», из самых крупных — "АБЗ-Дорстрой", «Возрождение», тот же ВАД. Подвести четкую статистику сложно — по части дел назначена экспертиза, отложено заседание. В большинстве случаев иски удовлетворяются, однако иногда суд все же принимает сторону подрядчика. Так было с «Возрождением» – в случае с городской частью трассы М-20, с «МК-20СХ» – на проспекте Ветеранов. Иногда иск удовлетворяется в части штрафа, но не проведения работ, как на проспекте Культуры с «ПетроТрансом».

«В случае признания судом негарантийного характера дефектов их устранение должно осуществляться в рамках содержания улично-дорожной сети, несмотря на течение гарантийного срока», – говорят в КРТИ.

На практике это означает, что, если дирекция по тем или иным причинам не заставила подрядчика провести ремонт, дорога достается комитету по благоустройству — иногда не в лучшем состоянии. Собеседник «Фонтанки» из городского дорожного предприятия жалуется, в частности, на Суздальский проспект, который только по Выборгскому району занимает порядка 20% от всех дорог под управлением КБ. Сам комитет готовится к этой ситуации заранее — в конце концов, убирать дороги он начинает еще по ходу гарантийного срока. Если уборочная техника подскакивает на колдобинах или жалуются местные – пишется заявка в КРТИ, собирается комиссия.

«Не все работают по гарантии, – подтверждает начальник дорожного надзора пушкинского ОАО «Автодор» Елена Марковская. – Банкротство — отдельная история, в этом случае нам за счет средств предприятия приходится реагировать на жалобы жителей. Но и без банкротств мы с КРТИ вызываем подрядчиков на комиссию, составляем акты, они обещают, но не всегда выполняют обязательства».

Официально в комитете по благоустройству никакой тревоги не бьют — добросовестных подрядчиков большинство.

«Получив такую дорогу, мы смотрим, можем ли исправить что-то за счет статьи по содержанию дорожного покрытия, – рассказывает Николай Збик, начальник отдела содержания дорог комитета по благоустройству. – В этом случае подрядчики включают себе это в адресную программу по госконтракту. Если объемы разрушений критичны и мы вываливаемся из лимитов, отправляем заявку в КРТИ о включении дороги в адресную программу на ремонт следующего года. Разумеется, до тех пор поддерживать дорогу в безаварийном состоянии мы будем за свой счет».

При этом большая часть расходов комитета относится к комплексной уборке. На работу с дорожным покрытием в 2017 году заложено порядка 570 млн рублей из 12 млрд всех расходов ведомства. Денег у дорожных предприятий тоже не сказать чтобы много, лимиты по асфальтобетону некоторые выбрали уже сейчас, готовясь к майским праздникам, говорят собеседники «Фонтанки». Поэтому в дело идут дорожные знаки ограничения скорости и неровного покрытия.

Иногда дороги приходится снова ставить в программу по капремонту сразу же после передачи комитету по благоустройству. Сейчас, по информации «Фонтанки», так поступят с Парашютной улицей от Долгоозерной до дороги в Каменку. Закончили ее в 2012 году, комитету передали в 2017-м. Так как речь идет о районе застройки, по дороге активно каталась большегрузная техника. В результате уже сейчас формируется ведомость дефектов, которую направят в КРТИ для включения в программу. Улица Маршала Казакова от Жукова до Стачек — аналогичная история. Есть предчувствия и по поводу улицы Маршала Говорова на участке от Шкапина до Краснопутиловской. Правда, там у подрядчика еще есть время, чтобы поставить заплатки по гарантии до середины сентября.

«Ничего особо страшного я в этом не вижу, – говорит Николай Збик. – Сейчас гарантийные сроки составляют 5 – 7 лет. Если мы после этого в течение пары лет включаем дорогу в программу, набегает вполне нормальный межремонтный интервал».

Собеседники «Фонтанки» в городских дорожных предприятиях относятся к этому иначе:

«Мы связаны сервисными контрактами, а у комитета свой бюджет. В результате приходится выполнять дополнительные работы — за счет самого предприятия».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
chernousova
9 июня 2017 г. 20:32
Все, кто связан с дорожным строительством в России — это вредители и враги государства в одном лице. Начиная с министерств, Росавтодоров, дорожников, контролирующих органов и заканчивая заказчиками и эксплуатационщиками. Все они до единого воры. Всех их к стенке, а их родственникам направить счет за потраченные пули.
Bobanya
9 июня 2017 г. 19:47
дороги плохие... зато дураков лет на сто припасено )))
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