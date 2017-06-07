Смольный: На матчи Кубка конфедераций лучше отправляться на общественном транспорте

В дни проведения матчей Кубка конфедераций в Петербурге на Крестовском острове будут действовать серьезные ограничения по движению транспорта. Попасть туда можно будет только на метро, шаттлах или по пропускам для автомобиля.

Как сообщает комитет по законности и правопорядку Смольного, ограничения будут действовать только в дни матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля. На подъездах к стадиону установят специальные светофоры, а движение распределят по полосам — по одной из них смогут проехать владельцы пропусков FIFA, по другой жители острова и те, кто там работает. Последние, по информации комитета, по заявкам уже получили необходимые документы.

В случае, если разрешения на проезд у водителя не найдется, его перенаправят на Каменный остров.

К слову, система будет работать автоматически — пропуска имеют специальную метку, которая считывается и дает разрешающий сигнал светофору. На время сбора болельщиков и их отъезда со стадиона также будет ограничено движение общественного транспорта.

Все машины, которые будут припаркованы в запрещенной зоне, эвакуируют. Чтобы водителю не пришлось оплачивать штраф и услуги эвакуатора, автомобиль стоит оставить за пределами Крестовского острова.

Таким образом, чтобы без проблем попасть на стадион, болельщикам рекомендуется воспользоваться шаттлами, метро или прийти пешком.

Напомним, бесплатные автобусы к стадиону будут курсировать от станций метро «Выборгская», «Чкаловская», «Петроградская» и «Площадь Восстания».