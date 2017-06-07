Еще
18:56 07.06.2017
Новость часа
17:39
При атаке на саентологов ФСБ установила социальную группу «Источники неприятностей»
Пришлите свою новость!
18:52
Луческу: Мне до сих пор не сообщили о смене тренера
18:45
Сотрудника Роспотребнадзора едва не засудили за проверку «горящего творожка»
18:41
На Маршала Захарова струей воды из дефектной трубы перевернуло автомобиль
18:36
Минкульт хочет ограничить число сеансов популярных фильмов
18:32
Московские власти разрешили митинг против коррупции 12 июня
18:27
На КАД загорелся мусоровоз
18:22
В России стартовало опытное производство отечественных компьютеров
18:08
В Иране заявили о причастности Саудовской Аравии к терактам в Тегеране
17:59
Премия [Фонтанка.Офис]: В Смольном тоже хотят «Золотую скрепку»
17:56
В Мариинской больнице пациентке установили эндопротез вместо желчного протока
17:50
Прокуратура просит освободить экс-пилота «России» от ответственности за небезопасные полёты
17:48
Организаторы «Книжных аллей» в Ялте перепутали имя Волошина
17:48
На «Парнасе» не дождались взрывотехников
17:44
Половина петербургских муниципалитетов не опубликовали сведений о доходах депутатов
17:39
При атаке на саентологов ФСБ установила социальную группу «Источники неприятностей»
17:38
ЗакС проголосовал за увеличение в 5 раз штрафов за нарушение ночной тишины
17:32
Станция метро «Парнас» закрыта на вход
17:22
Смольный: На матчи Кубка конфедераций лучше отправляться на общественном транспорте
17:18
Международные резервы РФ за май выросли до 406 млрд долларов
17:11
Кадыров объяснил, почему «Терек» стал «Ахматом»
17:04
30 многодетных семей в Петербурге получили квартиры, в очереди - еще 3 тысячи
16:56
ВОЗ обновила рекомендации по использованию антибиотиков
16:51
Албин пообещал сохранить доходный дом Лядова на Обводном
16:28
Массовое ДТП собрало многокилометровую пробку на КАД
16:23
Волейбольный "Зенит" выступит в суперлиге вместо краснодарского "Динамо"
16:19
Получения финской визы ждут уже 60 тысяч петербуржцев
16:14
На Просвещения водитель «Ленд Крузера» напал на велосипедиста
16:14
Яхтсмен оказался под следствием за катание туристов в Петродворец без лицензии
16:11
ФСБ просит арестовать саентологов Петербурга
16:09
Путин утвердил реальный срок за виртуальные «группы смерти»
16:03
Советник Дмитрия Козака: Вице-премьер не ставил под сомнение право собственности
16:02
Парламент Петербурга проголосовал за ужесточение правил проведения референдума
15:50
Смольный банкротит бывшего владельца дома Штакеншнейдера
15:48
УФСИН не смогло отсудить у ГСК миллиард рублей по делу о Крестах-2
15:44
«Постер» пожаловался в УФАС на торги по наружной рекламе
15:38
За многомиллионную аферу с недвижимостью шестеро петербуржцев наказаны условно
15:34
«Кинотавр» в Сочи открывается «Холодным танго» и «Временем первых»
15:26
Автомобиль проехал по дому на Васильевском
15:23
В Петербурге прокуратура признала незаконными вступительные взносы в детский сад
15:20
Операторов связи и СМИ обязали информировать о чрезвычайных ситуациях
15:11
Трамп выдвинет Кристофера Рея на пост главы ФБР
15:06
Съезд на Колтуши с КАД закроют на два дня
14:58
Снайперов ЗВО учат поражать цель из "холодного ствола"
14:56
Красиво жить не запретишь: Как себя чувствует рынок "элитки"
14:46
СМИ: Андрей Звягицев перестанет снимать фильмы о современности
14:42
Роструд: Только четверть россиян работают по специальности
14:39
Минстрой предложил ввести новые льготы на оплату ЖКУ
14:26
В Госдуму внесен законопроект об изменении текста гимна на «Боже, царя храни»
14:23
Песков: Кремль не ведет подготовку встречи Путина c Трампом
14:15
Депутаты проголосовали за возможность постройки храма в парке Малиновка
14:09
В Мьянме пропал с радаров военный самолет, на борту 116 человек
14:03
Напавшие на здание парламента Ирана террористы ликвидированы
13:59
«Почта России» будет проверять содержимое всех посылок в Петербург
13:56
Саратовский минздрав больше не хочет знать о девственности школьниц
13:52
В петербургских автобусах появилась возможность расплачиваться банковскими картами
13:48
"Зенит" официально презентует нового главного тренера на следующей неделе
13:46
СМИ обнаружили в «Фейсбуке» крупное сообщество финских полицейских-расистов
13:28
В Смольном появится ещё один вице-губернатор
13:21
Поклонногорский путепровод обещают открыть в конце года
13:14
Власти Ирана опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее аятоллы Хомейни
13:08
В Петербурге раздавили шесть тонн санкционных овощей и фруктов
13:05
В Петербурге криминальный дуэт получил 19 лет за убийство бизнесмена
12:50
Жители Кудрово протестуют против заезжих палаточников
12:42
Дерево на Уральской накрыло машины
12:40
Названы лауреаты Госпремии в области культуры и искусства
12:40
Россиянке не удалось въехать в Финляндию по паспорту своей сестры
12:30
СМИ сообщили о еще одном взрыве в мавзолее Хомейни
12:29
Рейс из Петербурга в Ларнаку задержан на семь часов
12:21
В Сибири пассажиры толкали поезд метро, чтобы добраться до работы
12:07
Кришито: Хочу вернуться в "Дженоа"
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
07.06.2017 17:22

Смольный: На матчи Кубка конфедераций лучше отправляться на общественном транспорте

В дни проведения матчей Кубка конфедераций в Петербурге на Крестовском острове будут действовать серьезные ограничения по движению транспорта. Попасть туда можно будет только на метро, шаттлах или по пропускам для автомобиля.

Как сообщает комитет по законности и правопорядку Смольного, ограничения будут действовать только в дни матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля. На подъездах к стадиону установят специальные светофоры, а движение распределят по полосам — по одной из них смогут проехать владельцы пропусков FIFA, по другой жители острова и те, кто там работает. Последние, по информации комитета, по заявкам уже получили необходимые документы.

В случае, если разрешения на проезд у водителя не найдется, его перенаправят на Каменный остров.

К слову, система будет работать автоматически — пропуска имеют специальную метку, которая считывается и дает разрешающий сигнал светофору. На время сбора болельщиков и их отъезда со стадиона также будет ограничено движение общественного транспорта.

Все машины, которые будут припаркованы в запрещенной зоне, эвакуируют. Чтобы водителю не пришлось оплачивать штраф и услуги эвакуатора, автомобиль стоит оставить за пределами Крестовского острова.

Таким образом, чтобы без проблем попасть на стадион, болельщикам рекомендуется воспользоваться шаттлами, метро или прийти пешком.

Напомним, бесплатные автобусы к стадиону будут курсировать от станций метро «Выборгская», «Чкаловская», «Петроградская» и «Площадь Восстания».

Справка:

Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В чемпионате примут участие 8 сборных. Матч-открытие пройдет на «Санкт-Петербург-арене» между сборными России и Новой Зеландии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Луческу: Мне до сих пор не сообщили о смене тренера
Смольный: На матчи Кубка конфедераций лучше отправляться на общественном транспорте
Кадыров объяснил, почему «Терек» стал «Ахматом»
Волейбольный "Зенит" выступит в суперлиге вместо краснодарского "Динамо"
"Зенит" официально презентует нового главного тренера на следующей неделе
Кришито: Хочу вернуться в "Дженоа"
Мутко о Черчесове: Перспективный тренер
Каррера продлил контракт со "Спартаком"
ФК «Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
Сарсания: Новосельцев едет на первый сбор "Зенита", но может уйти
Частичка сердца
Кого отправляют в "Зенит"
25 секунд на реванш
Перемена мест слагаемых. Вперед в прошлое
Монополия на регби
Новый самолет как преодоление себя
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
Как СКА отметил чемпионство с городом
Фурсенко возвращается в футбол
Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Массовое ДТП собрало многокилометровую пробку на КАД

Премия [Фонтанка.Офис]: В Смольном тоже хотят «Золотую скрепку»

В Петербурге раздавили шесть тонн санкционных овощей и фруктов

Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.