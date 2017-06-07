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07.06.2017 17:18

Международные резервы РФ за май выросли до 406 млрд долларов

Золотовалютные резервы России за месяц (с 1 мая по 1 июня) выросли на 4,72 миллиарда долларов и достигли объема в 405,72 миллиарда долларов. Соответствующая информация размещена в среду, 7 июня, на сайте Центробанка.

Как писала "Фонтанка", 5 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре. По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром. «Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», — отметила Набиуллина.

В конце апреля они выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что ряд финансовых аналитиков утверждает, что Банк России продолжит скупать валюту и в ближайшем будущем, чтобы ослабить курс рубля и тем самым поддержать экспортно ориентированные отрасли отечественной экономики.

Справка:

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.


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07.06.2017 12:48
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Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
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