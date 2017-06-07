Международные резервы РФ за май выросли до 406 млрд долларов

Золотовалютные резервы России за месяц (с 1 мая по 1 июня) выросли на 4,72 миллиарда долларов и достигли объема в 405,72 миллиарда долларов. Соответствующая информация размещена в среду, 7 июня, на сайте Центробанка.

Как писала "Фонтанка", 5 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре. По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром. «Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», — отметила Набиуллина.

В конце апреля они выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что ряд финансовых аналитиков утверждает, что Банк России продолжит скупать валюту и в ближайшем будущем, чтобы ослабить курс рубля и тем самым поддержать экспортно ориентированные отрасли отечественной экономики.