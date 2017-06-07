Кадыров объяснил, почему «Терек» стал «Ахматом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 июня объяснил переименование футбольного клуба «Терек» в «Ахмат». Свои мысли по этому поводу Рамзан Ахматович выложил в Телеграм.

"Название «Терек» клуб носил с 1958 года по названию реки, до этого мы были «нефтяниками» и «динамовцами». Река Терек течет не только в Чеченской Республике, она протекает через 5 регионов, а берет свое начало в Грузии. Само слово «терек» не из чеченского языка, – заявил Кадыров. – Всем известно, что у нас есть бойцовский клуб «Ахмат», который стремительно развивается и становится узнаваемым и уважаемым не только в России, но и за рубежом. Болельщики сами обратились к руководству клуба с просьбой переименовать «Терек» в «Ахмат»".

"Получается, что и футбольный и бойцовский клубы у нас будут иметь одно название – «Ахмат». Это правильно не только с точки зрения национальной идентичности, но и с позиции спортивного единства в республике. Да и раскручивать один бренд гораздо легче, эффективнее и менее затратно, чем несколько разных", – продолжил политик.

"Помимо этого, в Грозном строится многофункциональный центр Ахмат-тауэр, который будет напоминать по внешнему виду вайнахские сторожевые башни. Для нас, чеченцев, очень важна наша этническая общность, и ее признаки проявляются во всех сферах жизни – религии, политике, культуре, спорте, строительстве. Мы хотим сохранить ощущения самих себя, и для этого всегда необходимы символы, и не какие-то выдуманные, а те, которые живы и в прошлом, и в настоящем. Так что в этой истории только плюсы, минусы ищут те, кто не знает прошлого и не задумывается о будущем", – резюмировал Кадыров.

Напомним, сообщение о переименовании грозненского "Терека" в "Ахмат" по просьбе болельщиков клуба последовало от его руководства накануне вечером.