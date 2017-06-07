Реестр добропорядочных сайтов

Стало известно, сколько в России “добропорядочных” интернет-ресурсов. Их нельзя ограничивать. Всего избранных 2257. Из медиа - две газеты. Партия одна.

Письма, разосланные Роскомнадзором интернет-провайдерам, поставили адресатов в тупик. Ссылаясь на волю центрального аппарата ведомства, региональные управления РКН рассылают список сайтов, ограничивать работу которых «не рекомендуется».

Кроме органов центральной и местной власти в перечень попали интернациональные гиганты вроде Google, основные социальные сети и главная партия. Специалисты не понимают, как исполнять волю регулятора.

Письма провайдерам со списком интернет-сайтов, свободных от общих правил, в соответствии с которыми оператор обязан заблокировать доступ к запрещенному ресурсу в течение суток, посыпались 7 июня 2017 года. Руководители управлений Роскомнадзора по федеральным округам, «в целях реализации положений … закона «О связи», довели до операторов «перечень сетевых адресов, доступ к которым рекомендуется не ограничивать». В Петербурге и Ленинградской области список получили 283 оператора связи.

Разъяснение поступило позже: Роскомнадзор заботится об интересах пользователей и вводит понятие «добропорядочный сайт».

Первые из равных

В списке из 2257 позиций на первых местах предсказуемо *gov.ru и *kremlin.ru, третье место, далеко впереди страниц федеральных министерств - *lenta.ru. Далее следуют социальные сети. Отечественные – *vk.ru и *ok.ru. Зарубежных ресурсов, об опасности которых не устают напоминать политики, в привилегированный список включено пять: *facebook.com, *twitter.com, *youtube.com, *google.* и *instagram.com.

Далее беспорядочно – страницы федеральных и региональных органов власти, государственных и муниципальных учреждений.

Замеченные исключения: два средства массовой информации и одна политическая партия. Из всей прессы чести удостоились упомянутая уже «Лента» (*lenta.ru) и «Российская газета» (rg.ru). Из всех партий – «Единая Россия» (er.ru).



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Автор: Список Роскомнадзора

Руководители компаний-провайдеров находятся в недоумении: что делать, если ресурс из списка попадёт в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора, но тот же Роскомнадзор «рекомендует» доступ не ограничивать. Любая модель поведения грозит неприятностями.

«Возникает противоречие между законом и письмом. Операторы связи обязаны блокировать все, что находится в реестре запрещенных сайтов. К остальным ресурсам доступ должен быть обеспечен в соответствии с лицензией, безо всяких «белых» списков. По всей видимости, существует опасение, что ресурсы окажутся в числе запрещенных в неподходящий момент. Операторы поставлены перед сложным выбором: блокировать по реестру или следовать рекомендациям и не блокировать. Как показала практика, в суде письма и рекомендации значения не имеют», – полагает генеральный директор ООО «Строй Телеком Инвест» Вероника Шадуро.

Крупнейший и известнейший «Ростелеком» к моменту выхода материала свою позицию по поводу противоречивых требований Роскомнадзора не сформулировал.

Многие попросили их не упоминать: ситуация щекотливая.

Универсально ответил «ОБИТ»: Так как мы всегда действуем в рамках существующего законодательства, то менять ничего после получения письма нам и не пришлось. В случае каких-либо противоречий, мы будем так же действовать в соответствии с законом и во взаимодействии с надзорными органами».

Зачем Роскомнадзор поделил сайты на черные и белые

Вероятные причины нестандартного подхода Роскомнадзора к регулированию Интернета «Фонтанке» объяснил Денис Самсонов, связист с серьезным опытом работы в телекоммуникационных компаниях и социальных сетях. По его словам, действующая система блокировок запрещенных сайтов имеет огромную техническую дыру. Сегодня любой бездельник с доступом в Сеть может «заблокировать» любой сетевой адрес.

Последняя массовая атака на сайты нескольких федеральных телеканалов и властных структур произошла 4 июня. Схема не так сложна: необходимо приобрести заблокированный Роскомнадзором домен и прописать в настройках адрес неугодного ресурса, который также будет заблокирован. Недоразумение, конечно, разрешится в «ручном режиме», но время на это уйдёт: «Случилось то, что предсказывали ещё на заре блокировок. В заблокированных Роскомнадзором доменах стали указывать адреса популярных ресурсов и технические адреса (DNS сервера, сервера обмена маршрутной информацией между участниками точек обмена трафиком, почтовые сервера), и на текущий момент это превратилось в флешмоб с целью "троллинга" Роскомнадзора».

Эту точку зрения подтвердило надзорное ведомство, после окончания рабочего дня разместив на своём сайте разъяснение:

«Некорректный DNS резолвинг, который осуществляют отдельные операторы связи при блокировке интернет-страниц с противоправной информацией, возникает, когда оператор связи самостоятельно определяет IP-адрес запрещенного интернет-ресурса. В таком случае в результате действий злоумышленников под избыточную блокировку у отдельных провайдеров могут попасть добропорядочные сайты, данные о которых отсутствуют в выгрузке Роскомнадзора операторам связи».

Денис Самсонов напоминает, что операторы начали самостоятельно осуществлять DNS резолвинг благодаря введённой Роскомнадзором системе «Ревизор», из-за которой оператор мог получить штраф в случае, если запрещенный ресурс резолвился в адрес, отличный от указанного в черном списке, и оператор за его открытие получал штраф: «Ревизор», это такая замечательная система которая смотрит блокирует ли оператор ресурсы из черного списка. На основании ее показаний РКН выписывает операторам связи штрафы за незаблокированные ресурсы. Знает ли «Ревизор» о новом «белом списке»? Может возникнуть такая ситуация, что оператор связи честно не блокирует ресурс, но будет оштрафован».

Дыра в защите от порно и экстремизма

Придуманный способ страховки важных сайтов Денис Самсонов считает странным:

«Список очень противоречивый, операторы связи не знают что с ним делать и как на него правильно реагировать.

Ведь домен *.vk.com фигурирующий в белом списке может означать как не блокировать domain.vk.com, но блокировать vk.com. Или *.google.* , это тоже из этого списка, может означать как не блокировать rutracker.google.rutracker.org, но блокировать google.org.

Лучше бы вместо абстрактных доменов они выдали в белом списке блоки IP-адресов, на которых живут популярные ресурсы».

Кто определяет добропорядочность

В своем разъяснении Роскомнадзор беспокоится за «добропорядочные», «общественно значимые» и «популярные» ресурсы: «При самостоятельном определении оператором связи IP-адреса запрещенного интернет-ресурса, провайдерам рекомендовано проверять, не попадут ли под блокировку популярные и общественно значимые сайты и их IP-адреса».

«Фонтанка» направила в пресс-службу ведомства запрос с просьбой разъяснить, кто и по каким критериям определял интернет-ресурсы. включённые в список? Особенно интересуют критерии «добропорядочности». Ответа пока не получено.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»