«Вим-Авиа» пролетает мимо курортов

Туроператоры не смогли найти замену самолетам «Вим-Авиа» для самых популярных среди петербуржцев направлений — Антальи и Симферополя. Владельцы путевок вынуждены либо доплачивать, либо отменять отпуск.

Из-за проблем у авиакомпании «Вим-Авиа», массово задерживающей и отменяющей рейсы, за последнюю неделю пострадало уже более 10 тыс. человек, сообщила 8 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это число будет расти – партнеры компании не успевают находить замену самолетам татарстанского перевозчика и вынуждены отменять туры. На фоне ажиотажа другие авиакомпании и операторы взвинтили цены на курортные направления. А Росавиация пригрозила и вовсе отменить все чартеры, если задержки рейсов продолжатся.

Перебои в работе татарстанской «Вим-Авиа» начались в конце мая. Сама компания объяснила ситуацию «небывало высоким приростом пассажиропотока». Однако, судя по картотеке арбитража, причина нехватки бортов может крыться и в финансовых сложностях. Компания накопила долги перед банками и, по словам участников рынка, вела рискованную демпинговую политику. По данным Росавиации, парк «Вим-Авиа» состоит из 26 самолетов — шести Airbus и 20 Boeing.

Однако только задержками рейсов не ограничилось. 2 июня перевозчик заявил о намерении сократить 38 чартерных рейсов (13% от общего числа), чтобы «стабилизировать ситуацию». Полный список отмененных маршрутов компания до сих пор не опубликовала, но отметила, что приоритет будет отдаваться тем чартерным цепочкам, организаторы которых полностью выполнили свои финансовые обязательства перед ней.

В числе пострадавших есть и петербургские туристы. Например, из Пулково «Вим-Авиа» летает чартерами и регулярно в Москву, Симферополь, Шанхай, Анталью, Даламан, Льеж и Варну.

По данным АТОР, полетные программы на базе «Вим-Авиа» имели все крупнейшие туроператоры — Anex Tour, Tez Tour, TUI и др. По данным «Фонтанки», крупнейшими продавцами путевок с вылетом из Северной столицы были TUI и НТК «Интурист». Обе подтвердили, что вынуждены отменять туры, поскольку не могут вовремя найти замену проблемному перевозчику.

Как рассказали в НТК «Интурист», с 6 по 9 июня «Вим-Авиа» не смогла выполнить два рейса в Симферополь, из-за чего оператор был вынужден отменить туры с вылетами в эти даты. Однако для туристов, которые должны отправиться в путешествие с 10 по 15 июня, компания не теряет надежду нанять самолеты у других авиаперевозчиков. Число пострадавших отпускников компания не раскрывает. По словам турагентств, загрузка могла составить 50 – 70%, то есть на них не смогли улететь около 300 – 450 человек.

TUI пришлось аннулировать все туры в Анталью с вылетом из Петербурга с 6 по 13 июня включительно, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе оператора. Сколько именно таких рейсов и сколько пассажиров должны были ими воспользоваться, не сообщили. В табло Пулково на ближайшие два дня рейсы в Анталью есть, но они не значатся отмененными. Полеты на турецкий курорт «Вим-Авиа» также совершала с помощью Boeing 777-200, вместимость которого от 300 до 400 человек.

Но в реальности отмененных рейсов может быть гораздо больше. Например, «Интурист» ищет замену для самолетов «Вим-Авиа» в Анталью и обратно, сообщают участники форума LittleOne. Один из вариантов – пересадить пассажиров на l fly или Nordstar. Кроме того, в путевках некоторых петербуржцев указан вылет в Даламан 16 июня, который в расписании Пулково на данный момент не значится. Туроператоры хранят молчание или предлагают следить за табло аэропорта.

В Российском союзе туриндустрии затруднились подсчитать количество пострадавших из-за отмены туров, однако подчеркнули, что Симферополь и Анталья являются одними из самых востребованных для петербуржцев курортных направлений.

Смольный тоже не готов дать точную оценку масштабу бедствия. Но жертвами оказались не только россияне, подчеркнул глава комитета по туризму Андрей Мушкарев. «На прошлой неделе задержали рейс в Шанхай на восемь часов, а у китайских туристов уже истекал срок групповой визы. Комитету пришлось решать этот вопрос», – отметил он. Такая ситуация негативно сказывается на имидже Северной столицы. «Если туристы не могут отсюда улететь, то вопрос – прилетят ли они вновь?» – отметил Мушкарев. Также он не исключил, что проблемы у перевозчиков могут спровоцировать финансовый крах и у туроператоров. «Для них это не только прямые финансовые потери, но и репутационные», – сказал глава комитета.

Туристам, купившим путевки на отмененные рейсы, «Интурист» и TUI предлагают вернуть деньги или забронировать тур — на другие даты или другое направление. Например, TUI в качестве замены готова предложить Кипр, Черногорию, Болгарию. Еще один вариант — возвратить деньги только за перелет, если клиент готов добраться до курорта самостоятельно.

Данных о том, сколько человек воспользовались каждым из вариантов, компании не раскрывают. Однако, по словам самих клиентов, они предпочитают возврат денег.

«Нам конкретно ничего не предложили. Общение происходило по телефону, и на наши даты мы никуда в бюджет не укладывались (так нам менеджер сказала). А на мой вопрос о наличии подписанного договора с другим авиаперевозчиком (при условии, что я готова подвинуться в датах) ответа я не получила», – рассказывает петербурженка Мария, клиент TUI. По ее словам, оператор пообещал вернуть полную стоимость тура в течение пяти дней. «Еще мы написали претензию о материальном ущербе, но не думаю, что по ней будет положительное решение», – уточнила она.

Вопрос «Фонтанки» о компенсации пострадавшим от «Вим-Авиа» пассажиров в «Интуристе» и TUI оставили без комментария. Однако очевидно, что найти за те же деньги альтернативный вариант будет затруднительно – проблемы перевозчика спровоцировали резкий рост цен на курортные направления у других игроков.

«Стоимость нашего тура у «Анекса» выросла на 70 тыс. рублей, как-то резко за пару дней, раньше разница была от 10 до 25/30 тыс.», – говорит один из участников форуме LittleOne в теме, посвященной Турции.

Сейчас цена самого дешевого недельного тура на ближайшие даты из Петербурга в Анталью у «Анекс-тур» составляет 70 тыс. рублей за двоих в трехзвездочном отеле. У «Интуриста» альтернативная Греция обойдется в 68 тысяч, у TUI туры на Кипр, в Черногорию и Болгарию доступны для бронирования только с 14, 17 и 26 июня соответственно.

По данным АТОР, до конца летнего сезона туры с перелетом «Вим-Авиа» по всей стране забронировали 24 – 25 тыс. туристов. «У некоторых операторов уже оплачены до двух третей от забронированных туров», – отмечают в ассоциации. Поэтому они не стали отказываться от сотрудничества с «Вим-Авиа» и продолжают продавать ее перелеты, даже рискуя столкнуться с дальнейшими задержками и отменами.

Напомним, вчера глава Ростуризма Олег Сафонов призвал туроператоров не предлагать россиянам туры в партнерстве с проблемной авиакомпанией. «Лучше вообще не продавать, чем наращивать проблему», — цитировало его слова РБК. Позже ведомство сообщило, что заявление было истолковано превратно. «Туроператорам были даны рекомендации не продавать туры больше, чем позволяют реальные провозные возможности авиаперевозчика», – уточнили в пресс-службе.

Выполнение пожелания Ростуризма в изначальном варианте привело бы к полному коллапсу на курортных направлениях, считают в АТОР. «В высоком туристическом сезоне «Вим-Авиа» будет попросту нечем компенсировать – либо встанут продажи, либо поднимутся цены. Это понимают и представители регулятора авиационной отрасли», – отмечают в организации.

Однако часть турсообщества поддерживает идею лишить «Вим-Авиа» лицензии после окончания высокого сезона или как минимум подвергнуть её суровым проверкам и штрафам за нарушения, прокомментировала глава Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии Екатерина Шадская.

А вот Росавиация нашла из проблемы еще более кардинальный выход. 7 июня ведомство пригрозило, что может отменить вообще все чартеры, если массовые задержки рейсов продолжатся. Такая перспектива должна заставить других авиаперевозчиков с большей готовностью делиться бортами с проблемной «Вим-Авиа».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»