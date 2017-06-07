Сто метров до реновации

Охранная зона у парка Александрино навредит прежде всего самим жителям, не только реновации, - уверен застройщик «Воин-В». Градозащитники не согласны, в Смольном пока совещаются.

В Смольном решат судьбу охранной зоны у парка Александрино. Рабочее совещание по вопросу внесения соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки может быть запланировано на ближайшее время. Конфликт вокруг проекта реновации в этом месте не утихает уже несколько лет. «Фонтанка» узнала, что думают его стороны по поводу создания защитной зоны.

Решение о создании охранной зоны вокруг парка приняла 26 мая возглавляемая вице-губернатором Игорем Албиным комиссия Смольного по землепользованию и застройке (КЗЗ). Как сообщили в Смольном, охранная зона должна распространиться на 100 метров вокруг, чтобы не дать застройщикам вмешиваться в его ландшафт. Депутат ЗакСа, член комиссии по градостроительству и городскому хозяйству, Алексей Ковалев считает решение чиновников большой победой градозащитного сообщества.

В компании «Воин-В», которая несколько лет с переменным успехом занимается реновацией квартала 2А в Ульянке, примыкающего к парку и ограниченного проспектом Стачек и улицей Лени Голикова, считают иначе. Директор строительной фирмы Олег Глущенко пояснил «Фонтанке», что речь, во-первых, идет о зоне не в 100 метров, а в 150. Во-вторых, по его словам, это решение стало очередным следствием его давнего конфликта с рядом депутатов ЗакСа. «Очевидно, что это происходит по одной причине — депутаты хотят отомстить мне за Нотяга. Они этого и не скрывают», – заявил Глущенко.

«Они» – это депутаты Максим Резник и Сергей Никешин, пояснил коммерсант. Напомним, бывший депутат Закса Вячеслав Нотяг был задержан 21 апреля 2016 года в ресторане при встрече с Глущенко. При нем нашли меченые купюры; впоследствии парламентарий был обвинен в крупной взятке, помещен в Кресты, а затем посажен под домашний арест. По версии следствия, он получил полтора миллиона за то, чтобы не поддерживать градозащитников, забрасывая надзорные органы депутатскими запросами о деятельности «Воина-В». После ареста экс-депутат перенес инсульт. 19 мая в Кировском суде начался процесс по этому делу. Как сообщается, Нотяг свою вину в суде не признал.

Тем временем конфликт развивался дальше: после публикации интервью с Глущенко на «Фонтанке» уже другой депутат, Сергей Никешин, в июне 2016 года подал иск о защите чести и достоинства и попросил компенсировать нанесенный ему во время чтения материала моральный вред, оценив его в полтора миллиона рублей. «Сергей Никешин испытал шок, чувство гнева и стыда за информацию, не соответствующую действительности, обиду за несправедливый оговор, разочарование и отчаянье, приведшие к апатии и депрессии», – говорилось в иске депутата к Глущенко и к нашему изданию. Впрочем, Приморский райсуд не оценил страдания парламентария и 13 апреля 2017 года в иске ему отказал. Отметим, что Никешин — старожил ЗакСа, еще в 1990 году он избрался в Ленинградский совет народных депутатов, а в 1994-м – в Законодательное собрание. Пользуется неизменной поддержкой у жителей Ульянки, не пропустив ни одного созыва.

«Никешин сделает все, чтобы остановить реновацию, – говорит директор «Воина-В». – Теперь они придумали эту лазейку с охранным поясом вокруг парка. Мы сейчас делаем новый проект планировки квартала взамен того, который оспорили жители, но, если появится защитная зона, то его придется переделывать опять. Кроме того, третья часть квартала 2А попадает в эту зону. Так получается, если ее утвердят. Ну давайте тогда такие зоны вокруг всех парков создадим, почему только Александрино, у него что, карма такая?»

По словам строителя, свободных участков вокруг парка не осталось, застройка там в целом сложилась еще с 1950-х годов. «И если сейчас создавать такую зону, то это существенно усложнит жизнь местным жителям, – считает Глущенко. – Нельзя ни сети будет реконструировать, ни благоустройство сделать, ничего без проведения экспертиз комитетом по охране памятников (КГИОП). К тому же, ставится под вопрос еще один проект. Параллельно нашему участку с другой стороны парка власти собираются строить социальное жилье, поликлинику и спортивный центр. Это городские земли. На следующий год в бюджете уже зарезервированы средства под это строительство. Но, если примут охранную зону, то третья часть этого участка попадет в зону защиты. И там ничего нельзя будет сделать. Зачем это? Кому это нужно, насколько это рационально?»

Еще одной стороной конфликта с недавних пор является и территориальное управление Минкульта по СЗФО. 25 мая ведомство выдало комитету по охране памятников очередной список нарушений, которые предписало устранить. В этом списке, в частности, фигурирует и парк «Александрино». В Минкульте считают, что согласование на строительство в квартале 2А в Ульянке выдано без проведения историко-культурной экспертизы, а сужение границ парка и сокращение его территории проведено КГИОПом в 2005 году незаконно.

Защитники парка воодушевлены решением КЗЗ об охранной зоне, сдаваться не собираются и внимательно следят за всеми действиями застройщика. 25 мая они пожаловались в полицию на незаконное продолжение строительных работ (в феврале 2017-го Куйбышевский суд приостановил стройку). Активисты считают, что строители продолжают возводить дом под видом его консервации. В компании же объясняют, что консервация может включать в себя достройку нескольких этажей для равномерной приостановки. Иначе фундамент дома может просесть.

Олег Глущенко, судя по всему, тоже настроен бороться до конца. Он заявляет, что не один в своей борьбе, и что создание охранной зоны не поддерживают ни в КГИОП, ни в администрации Кировского района. «Фонтанка» отправила запросы в оба ведомства, но на момент публикации материала ответов не получила. Однако в сентябре прошлого года глава комитета по охране памятников Сергей Макаров выступил не на стороне застройщика, заявив, что «Воину В» не удастся повысить уровень застройки у парка до желаемой высоты (в ноябре 2015 года активисты оспорили в суде проект планировки квартала, и строителям пришлось сократить предельную высоту с 75 до 30 метров). Повышение возможно только через внесение поправок в 820-й закон о зонах охраны, рассказал Макаров. Актуализировать документ планируется в 2018 – 2020 годах. Тогда же Смольный разработает новый Генплан города. А договор о реновации квартала на проспекте Стачек истекает в феврале 2018 года.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»