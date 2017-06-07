Албин пообещал сохранить доходный дом Лядова на Обводном

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 7 июня пообещал сохранить доходный дом Лядова на Обводном, несмотря на то, что городские депутаты высказались за снос здания.

Законодательное собрание Петербурга отклонило предложение депутата Оксаны Дмитриевой о сохранении дома №66 по Обводному каналу, известному как доходный дом Лядова. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", за предложение сохранить дом отдали голоса лишь 9 депутатов городского парламента. Остальные предпочли вообще не голосовать.

Позже в разговоре с журналистами Албин заявил, что жилой дом 1903 года является историческим зданием, из-за чего его снос в любом случае невозможен.

Объект стал жертвой проекта Генплана, который уже утвердили во втором чтении в Законодательном собрании. Он предполагает пробивку Подъездного переулка до Боровой улицы через землю, на которой расположен жилой дом. Депутат Оксана Дмитриева предложила изменить трассировку и провести дорогу через соседний пустырь, однако депутаты отказались от этого.

Депутат Сергей Никешин вспомнил про позицию городского правительства, которое уже отказывалось переносить дорогу. Присутствующий на заседании ЗакСа вице-губернатор Игорь Албин заявил, что готов скорректировать свою позицию по данному вопросу, однако депутаты все равно не поддержали идею сохранения дома Лядова.