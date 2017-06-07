Волейбольный "Зенит" выступит в суперлиге вместо краснодарского "Динамо"

Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга в следующем сезоне заменит в мужской суперлиге страны краснодарское «Динамо».

Об этом 7 июня пишет sports.ru со ссылкой на «Бизнес Online».

Последнее издание утверждает, что в Краснодаре решили сосредоточиться на женской команде. Мужская команда в двух последних сезонах занимала в чемпионате России 13-е места. Продолжит ли она выступление в низших лигах или прекратит существование – пока неизвестно.

В проекте мужского чемпионата России предусмотрены 14 команд. В плей-офф выйдут восемь команд, которые определятся по итогам регулярного чемпионата, в нем команды сыграют в два круга. 1-й тур состоится 9 сентября, 26-й – 3 марта.

1/4 и 1/2 финала будут состоять из серий до двух побед, финальная серия продлится до трех побед.