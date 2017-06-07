Яхтсмен оказался под следствием за катание туристов в Петродворец без лицензии

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела после того, как отвез туристов с Дворцовой набережной в Петродворец и обратно на своей яхте.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, судоводителя без лицензии на проведение экскурсий поймали в минувшие выходные, а уже 6 июня было возбуждено уголовное дело по оказанию небезопасных услуг.

По данным следствия, подозреваемый перевез в Петродворец на яхте Lady Ola 53 туриста и ни на одном из них не было спасжилетов.

Яхта была построена в США в 2000 году, длиной 30 метров и шириной 6,4. На верхней палубе есть место для барбекю, внутри яхты кухня и сауна.

Согласно информации из открытых источников, час аренды этого судна стоит 60 тысяч рублей.