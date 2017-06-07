ФСБ просит арестовать саентологов Петербурга

В Петербурге следствие ФСБ 7 июня обратилось в суд с просьбой арестовать трех членов саентологической церкви. Им вменяют незаконное предпринимательство, возбуждение ненависти и участие в экстремистском сообществе.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из Невского суда, первой в зал судьи Татьяны Михайловой оперативники службы по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя ввели 38-летнюю Анастасию Терентьеву. Хрупкая женщина является членом организации с 1998 года.

Вмененные Терентьевой преступления имеют среднюю тяжесть, тем не менее следователь просит заключить фигурантку под стражу. Ей предъявлено обвинение.

Защита просит домашний арест или залог 1 млн рублей.

Накануне, 6 июня, ФСБ обыскала офис саентологов на улице Бабушкина. В течение нескольких часов спецслужбой были блокированы около двухсот человек. Около семидесяти были допрошены. Уголовное дело расследуется уже год. По версии следствия, саентологи без регистрации религиозной группы как юрлица вели коммерческую деятельность под видом пожертвований. В 2014 году ЕСПЧ признал незаконным отказ Минюста в регистрации петербургских саентологов.