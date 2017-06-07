Путин утвердил реальный срок за виртуальные «группы смерти»



Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о дополнительных механизмах противодействия склонению подростков к суициду, в том числе через социальные сети.

Согласно тексту документа, который 7 июня опубликован на официальном портале правовой информации, поправки ужесточают уголовную ответственность за доведение до самоубийства, дополняя УК и УПК новыми статьями. Максимальное наказание составит шесть лет лишения свободы. Три года реального срока рискуют получить те, кто привлекает детей к разнообразным играм, связанным с угрозой для жизни и здоровья (зацепинг, трейнсёрфинг, руфинг и прочие). Ранее законопроект одобрили в Госдуме и в Совете Федерации.

Напомним, инициатором законопроекта об ужесточении ответственности за доведение до самоубийства стала вице-спикер нижней палаты парламента, депутат Ирина Яровая. Документ был внесён в Госдуму 9 марта и одобрен за два месяца без существенных изменений.

Поводом для новых статей Уголовного кодекса стало распространение «групп смерти», в которые якобы массово вступали подростки. Впервые информация о них была опубликована в статье «Новой газеты» весной 2016 года. 15 ноября в Солнечногорске по возбужденному Следственным комитетом уголовному делу был задержан администратор подобных пабликов Филипп Будейкин. Сейчас он находится под арестом в Петербурге. Ему вменяют гибель двух подростков. 11 мая он признал вину.