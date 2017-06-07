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07.06.2017 16:03
4 Комментариев

Советник Дмитрия Козака: Вице-премьер не ставил под сомнение право собственности

Фраза «не надо абсолютизировать право собственности», которую вице-премьер России Дмитрий Козак произнёс в Государственной думе на слушаниях программы реновации хрущёвок, не ставит под сомнение право собственности жителей подобных домов. Об этом «Фонтанке» 7 июня сообщил советник вице-премьера Илья Джус.

«Речь шла о собственности в многовартирных домах, которая является общей. Решения по этой собственности принимаются только общим собранием всех собственников. Решением большинства. Он сказал об этом, и это имел в виду. О пересмотре приватизации речи нет. Речь идёт сугубо о механизме управления многоквартирным домом. А механизм простой – общее собрание всех собственников. Поэтому, когда на слушаниях зашла речь о том, что решения о реновации могут приниматься якобы только волеизъявлением 100% всех собственников, это не так. Потому что все решения, касающиеся других проблем, такие, как капитальный ремонт, траты на общедомовые нужды и т. д., на собрании собственников решаются большинством. Ровно об этом Дмитрий Козак и сказал», – пояснил советник вице-премьера.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Козак, дискутируя с жителями Москвы, в ходе парламентских слушаний 6 июня заявил, что «право собственности абсолютно до тех пор, пока оно не ограничивает права собственности других». Вице-премьер напомнил, что по действующему Жилищному кодексу в многоквартирных домах все решения по управлению, «в том числе решения, ограничивающие права собственников квартир, принимаются большинством голосов».

«Не мы принимали это решение о приватизации квартир в многоквартирных домах. Такое решение было принято в 1991 году. Нигде в мире не было такой практики. Ликвидировали колхозы в сельском хозяйстве, создали колхозы в многоквартирных жилых домах. Теперь пытаемся абсолютизировать право собственности в таких домах. Если эти права будут абсолютными, ничем не ограниченными, жилой дом точно развалится, не дожидаясь, когда будет износ. Я сегодня занимаюсь не только вопросами реновации и расселением аварийного жилого фонда, но и другими вопросами управления многоквартиными домами. Решения принимаются только большинством голосов. Мы должны подчиняться этому правилу», – сказал Дмитрий Козак.

Ранее вице-премьер сообщал, что правительство России не планирует распространять программу реновации жилья на регионы. Законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве, был принят Госдумой в первом чтении в апреле этого года. Второе чтение запланировано на 9 июня.


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комментарии пользователей (4)
Lux
7 июня 2017 г. 17:54
Своё право собственности они под вопрос не ставят. Могут ли россияне проголосовать в активном гражданине по поводу обмена собственности Шувалова к примеру?
Деревенский
7 июня 2017 г. 17:22
Ну и почему к примеру из-за 99% должен страдать 1% который не собирался никуда переезжать и который все устраивает?
ariman1
7 июня 2017 г. 16:28
Все повернули. Сравнили управление многоквартирным домом и право собственности.
Казино
7 июня 2017 г. 16:19
Вообще-то по ЖК 2/3 голосов решают.Они даже законов не знают.
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