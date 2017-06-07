Парламент Петербурга проголосовал за ужесточение правил проведения референдума

В Законодательном собрании Петербурга 7 июня утвердили поправки к законопроекту о референдуме. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", за ужесточение правил проведения народного голосования проголосовали 38 депутатов, 7 – против.

Поправки, внесённые комитетом по законодательству, предусматривают увеличение минимальной численности инициативной группы для проведения референдума с 20 до 300 человек.

"Практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии", – заявил автор поправок депутат Денис Четырбок.

В свою очередь оппозиционные депутаты ранее утверждали, что изменение законодательства планируется для невозможности подачи заявок на проведение референдума по проблемным для власти вопросам.

Отметим, что на данный момент в ЗакСе завис документ о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора: в очередной раз парламентарии отказались вносить его рассмотрение в повестку дня.