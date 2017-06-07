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07.06.2017 16:02
28 Комментариев

Парламент Петербурга проголосовал за ужесточение правил проведения референдума

 

В Законодательном собрании Петербурга 7 июня утвердили поправки к законопроекту о референдуме. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", за ужесточение правил проведения народного голосования проголосовали 38 депутатов, 7 – против.

Поправки, внесённые комитетом по законодательству, предусматривают увеличение минимальной численности инициативной группы для проведения референдума с 20 до 300 человек.

"Практика последнего времени показала, что институт референдума перестал восприниматься как особая форма волеизъявления граждан, а стал одним из инструментов манипуляции. Многочисленные инициативные группы, явно преследующие политические цели по личным мотивам, запускают предусмотренную законом процедуру вхолостую, тем самым обесценивая вековые завоевания демократии", – заявил автор поправок депутат Денис Четырбок.

В свою очередь оппозиционные депутаты ранее утверждали, что изменение законодательства планируется для невозможности подачи заявок на проведение референдума по проблемным для власти вопросам.

Отметим, что на данный момент в ЗакСе завис документ о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора: в очередной раз парламентарии отказались вносить его рассмотрение в повестку дня.


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комментарии пользователей (28)
***
7 июня 2017 г. 18:49
Snaky: Агащаз. Попробуйте только заикнуться о том же вопросе там же.
dddmmm
7 июня 2017 г. 18:22
4-бок перешёл на спайсы?
Randy
7 июня 2017 г. 18:17
Дмитрий Н:
Непосредственное голосование чревато выбором неоптимального решения уже хотя бы потому, что к голосованию массово привлекаются люди, заведомо некомпетентные в решаемом вопросе. С этой точки зрения, голосование опосредованное, то есть, через представителей (депутатов), является более эффективным.
Остается решить вопрос с компетентностью представителей (депутатов).
Дмитрий Н
7 июня 2017 г. 18:06
Lux:
Нельзя давать народу что-то там решать. Нужно, чтобы народ голосовал за выработанное решение
Чаще всего, так оно и есть. Непосредственное голосование чревато выбором неоптимального решения уже хотя бы потому, что к голосованию массово привлекаются люди, заведомо некомпетентные в решаемом вопросе. С этой точки зрения, голосование опосредованное, то есть, через представителей (депутатов), является более эффективным. А голосование за выбранное решение, как правило, служит лишь цели усиления его легитимации. Для чего и используется. При этом в России больше половины опрошенных стабильно отвечают "да" на любой вопрос, поставленный властью.
Randy
7 июня 2017 г. 17:51
ilya_yurev: думаю, с 300 спартанцами проблема гарантирована еще на уровне ГИК ) не думаю, кстати, что закон будет иметь обратную силу, хотя у нас все возможно...
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