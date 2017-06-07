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07.06.2017 15:50

Смольный банкротит бывшего владельца дома Штакеншнейдера

 

Городской комитет имущественных отношений требует признать банкротом рекламного оператора «Топ Мьюзик», долями которого владел президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Соответствующее заявление опубликовано 7 июня на сайте Арбитражного суда по Петербургу и Ленобласти.

От лица комитета в процессе будет действовать «Городской центр размещения рекламы». Обоснование иска пока официально не опубликовано.

Нынешний иск Смольного о банкротстве «Топ Мьюзик» пока к производству не принят.

С комитетом имущественных отношений фирма встречается в арбитраже уже не в первый раз. Чаще инициатором судебного процесса становился Смольный. В прошлом месяце комитет подал к «Топ Мьюзик» требование о взыскании 1 млн рублей неосновательного обогащения в размере платы за пользование недвижимостью. Подобные иски за последние два года регистрировались арбитражем неоднократно. В большинстве случаев требования были удовлетворены.

Компания «Топ Мьюзик» известна своей  борьбой со Смольным против демонтажа рекламных конструкций. По данным «Фонтанки», фирме раньше принадлежал исторический дом Штакеншнейдера на Миллионной улице. С этим зданием связан градостроительный скандал трехлетней давности. В 2014 году собственником дома стала компания «Молис». Она начала реконструировать здание под гостиницу. Градозащитники нашли нарушения в работах собственника. Региональное МВД возбудило уголовное дело   по ч.1 статьи 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

До 2011 года, как сообщалось ранее, долей компании «Топ Мьюзик» владел президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн.


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«Эталон ЛенСпецСМУ»
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2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.
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