В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.

Так чем же так привлекает Таиланд продуманных европейцев и предприимчивых китайцев?

Во-первых, гибкостью законодательства. Тайская недвижимость не облагается налогом на имущество, если вы покупаете квартиру в рассрочку, то на внесение очередного платежа дается 180 дней.

Во-вторых, стабильностью местной экономики. Уровень инфляции в стране составляет всего 1%, а уровень безработицы 0,8% (для сравнения, в России это 5,4% , во Франции — 9,6% ). Также здесь строго выдерживаются сроки строительства, если вы, например, решили вложиться в котлован. Во многом это связано с благоприятными климатическими условиями. Как правило, объекты сдаются точно в срок.

В одном месте вам предлагается и современные кондоминиумы, и бассейн, и фитнесс-зал, и рестораны, магазины, аптеки, парковки. В частности, строительством таких «городков»во всех основных курортных зонах Таиланда занимается норвежская компании NewNordicGroup, начиная с 2009 года.

На данный момент это порядка 80 объектов, которые к тому же расположены в пешей доступности от главных пляжей, торговых комплексов и центра города. Новым владельцам отдают ключи от квартиры с полноценным ремонтом, мебелью и необходимой техникой.

Помимо Таиланда, норвежская группа компаний предлагает апартаменты на острове Бали, в Камбодже и Вьетнаме. Перед покупкой клиенту предлагается трехдневный ознакомительный тур.

Адреса офисов:

г. Москве ул Беговая 3 к1, офис 3150,

г. Санкт-Петербурге Невский проспект 55, офис 309

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г. Санкт-Петербург +8(812)-903-27-33

г. Москва + 7-495-287-66-77

Сайт компании www.newnordic-thailand.com