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09.06.2017 09:00

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
www.newnordic-thailand.com

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.

Так чем же так привлекает Таиланд продуманных европейцев и предприимчивых китайцев?

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

Во-первых, гибкостью законодательства. Тайская недвижимость не облагается налогом на имущество, если вы покупаете квартиру в рассрочку, то на внесение очередного платежа дается 180 дней.

Во-вторых, стабильностью местной экономики. Уровень инфляции в стране составляет всего 1%, а уровень безработицы 0,8%  (для сравнения, в России это 5,4% , во Франции — 9,6% ). Также здесь строго выдерживаются сроки строительства, если вы, например, решили вложиться в котлован.  Во многом это связано с благоприятными климатическими условиями. Как правило, объекты сдаются точно в срок.

В одном месте вам предлагается и современные кондоминиумы, и бассейн, и фитнесс-зал, и рестораны, магазины, аптеки, парковки. В частности, строительством таких «городков»во всех основных курортных зонах Таиланда занимается норвежская компании NewNordicGroup, начиная с 2009 года.

На данный момент это порядка 80 объектов, которые к тому же расположены в пешей доступности от главных пляжей, торговых комплексов и центра города. Новым владельцам отдают ключи от квартиры с полноценным ремонтом, мебелью и необходимой техникой.

Помимо Таиланда, норвежская группа компаний предлагает апартаменты на острове Бали, в Камбодже и Вьетнаме. Перед покупкой клиенту предлагается трехдневный ознакомительный тур.

Адреса офисов:
г. Москве ул Беговая 3 к1, офис 3150,
г. Санкт-Петербурге Невский проспект 55, офис 309
Подробнее о проекте вы можете узнать по телефонам:
8(800)-777-39-07 (звонок бесплатный)
г. Санкт-Петербург +8(812)-903-27-33
г. Москва + 7-495-287-66-77

Сайт компании www.newnordic-thailand.com

 


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www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

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09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
«Эталон»
06.06.2017 12:10
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» присвоен рейтинг на уровне ruA+
02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале)
«Эталон ЛенСпецСМУ»
05.06.2017 12:26
«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов
2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.
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