УФСИН не смогло отсудить у ГСК миллиард рублей по делу о Крестах-2

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска регионального управления ФСИН к генподрядчику Крестов-2. Ведомство пыталось взыскать более миллиарда рублей.

Решение об отказе опубликовано на сайте арбитража 7 июня. По мнению УФСИН, Генеральная строительная корпорация завысила стоимость предъявленных к приемке работ, используя некорректные сметные коэффициенты. Как рассказал «Фонтанке» гендиректор ООО "Смарт Лоэрс Компани" (представляет интересы ГСК) Николай Атеняев, заказчик также утверждал, что ГСК включила в акты сдачи-приемки затраты, которых фактически не было. В связи с этим УФСИН пыталось взыскать 1,136 млрд рублей, затем снизило требования до 1,088 млрд, но получило отказ.

При этом весной 2017 года ведомство подало еще два иска к ГСК, один на миллиард и второй — на 20 млн рублей. Всего УФСИН 4 раза обращалось в суд. В частности, 3 мая 13-й арбитражный апелляционный суд поставил точку в финансовом споре на сумму 1 млрд 350 млн рублей. УФСИН выиграло, и суд обязал ответчика вернуть указанную сумму в качестве обеспечения исполнения госконтракта.