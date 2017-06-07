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07.06.2017 15:48
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УФСИН не смогло отсудить у ГСК миллиард рублей по делу о Крестах-2

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в удовлетворении иска регионального управления ФСИН к генподрядчику Крестов-2. Ведомство пыталось взыскать более миллиарда рублей.

Решение об отказе опубликовано на сайте арбитража 7 июня. По мнению УФСИН, Генеральная строительная корпорация завысила стоимость предъявленных к приемке работ, используя некорректные сметные коэффициенты. Как рассказал «Фонтанке» гендиректор ООО "Смарт Лоэрс Компани" (представляет интересы ГСК) Николай Атеняев, заказчик также утверждал, что ГСК включила в акты сдачи-приемки затраты, которых фактически не было. В связи с этим УФСИН пыталось взыскать 1,136 млрд рублей, затем снизило требования до 1,088 млрд, но получило отказ.

При этом весной 2017 года ведомство подало еще два иска к ГСК, один на миллиард и второй — на 20 млн рублей. Всего УФСИН 4 раза обращалось в суд. В частности, 3 мая 13-й арбитражный апелляционный суд поставил точку в финансовом споре на сумму 1 млрд 350 млн рублей. УФСИН выиграло, и суд обязал ответчика вернуть указанную сумму в качестве обеспечения исполнения госконтракта.

Справка:

Новое СИЗО Кресты-2 на 4 тыс. мест строится в Петербурге с 2007 года. Первоначально режимное учреждение планировали открыть в 2013 году, но сроки новоселья не единожды переносились. Сумма контракта – 11,9 млрд рублей. Учредитель ГСК Виктор Кудрин в марте 2017 года был задержан. Он подозревается в хищении 56 млн рублей при исполнении госконтракта на строительство следственного изолятора.


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