«Постер» пожаловался в УФАС на торги по наружной рекламе

Конкурс по наружной рекламе, которого петербургский рынок ждал с 2013 года, вызвал недовольство у его участников. Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, уже спустя пять дней после объявления торгов один из операторов – «Постер» – обратился в УФАС с жалобой на их условия.

Как говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»), Смольный поставил участников торгов в неравные условия. Например, размер платы за аренду конструкций, по мнению «Постера», оказался зависимым от возможности предприятия сразу заплатить всю стоимость. «Это приводит к сокращению числа хозяйствующих субъектов, которые могли бы принять участие в торгах», – поясняет компания.

Критерии оценки конкурсных предложений носят необъективный характер, уверены в «Постере». Например, участник торгов может предложить увеличение начальной цены в любое число раз, но все предложения получат одинаковое количество баллов. Кроме того, организатор торгов предъявил неправомерные условия по доле социальной рекламы и не предусмотрел в документации положений, препятствующих уклонению участников торгов от налогообложения, указывает заявитель.

В УФАС подтвердили поступление жалобы и пообещали в течение трех рабочих дней решить, принимается она к рассмотрению или нет. «В случае, если оснований для отказа в принятии жалобы нет, то она должна быть рассмотрена в течение семи рабочих дней», – уточнили в пресс-службе.

Глава выступившего организатором торгов комитета по печати Смольного Сергей Серезлеев сообщил "Фонтанке", что готов прокомментировать суть претензий после того, как получит официальное уведомление от УФАС. «Но наличие жалоб меня не удивляет, это значит, что рынок реагирует», – заявил он.

Напомним, всего в торгах участвуют 9,3 тыс. конструкций. За право десятилетней аренды город намерен выручить как минимум 985 млн рублей.

Ранее операторы «Стоик» и «Сайн Сити» просили город отложить торги, так как в процессе их подготовки Смольный, по их мнению, создал неравные условия для участников.