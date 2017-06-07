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07.06.2017 15:38

За многомиллионную аферу с недвижимостью шестеро петербуржцев наказаны условно

 

Бюджет Петербурга потерял миллионы рублей на аренде помещений в центре города. Аферисты получили десять условных лет на всех.

Как сообщили 7 июня в пресс-службе комитета имущественных отношений Смольного, аферы с недвижимостью начались ещё в 2012 году, когда преступная группа из шести человек выиграла торги на аренду помещений в центре города. Участие в аукционах преступники принимали через подставные фирмы, с помощью которых 15 раз заключали договоры с городом, а потом нелегально пересдавали помещения другим компаниям.

Установлено, что за эти годы по пути в казну Петербурга «потерялись» 28 миллионов рублей, а Фонд имущества города недополучил три миллиона. Удалось разоблачить десять фирм, которые были подконтрольны обвиняемым.

Суд признал всех шестерых виновными по уголовной статье о причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Троих приговорили к полутора годам каждого, ещё трое получили год и восемь месяцев, но все – условно. Приговор вступил в силу 6 июня.

Ранее «Фонтанка» писала со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области, что после начала расследования обвиняемые вернули чуть больше трёх миллионов. Ещё два миллиона были арестованы.


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