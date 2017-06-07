В Петербурге прокуратура признала незаконными вступительные взносы в детский сад

Комитет образования Петербурга и Следственный комитет уведомлены о практике вступительных и членских взносов в детском саду Василеостровского района. Прокуратуру насторожила схема родительской благотворительности.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 7 июня, председателю комитета образования Жанне Воробьевой поступили результаты проверки 45-го детского сада на 17-й линии. Ее проводила прокуратура Василеостровского района по заявлению петербуржца, которому было отказано в приеме третьего ребенка за отказ в очередной раз оплачивать принудительный сбор.

Как выяснил надзор, в государственном саду с родителей ежемесячно взимаются денежные средства на хозяйственные и текущие нужды. Практика это распространенная, но в 45-м поступления оформлены как вступительные и членские взносы в некоммерческое партнерство «Центр развития образования Содружество». Перед приемом детей в сад с родителей, как установила прокуратура, отбирают заявления о принятии в члены организации с обязательством заплатить вступительный взнос и выплачивать членские взносы.

«Добровольность вступления в «Содружество» вызывает очевидные сомнения, так как набор в группы производится с учетом внесения родителями взносов в попечительский совет», – указано в проверке прокуратуры.

По данным ЕГРЮЛ, «Содружество» существует с 2009 года. Директором является Ирина Леем. Она же воспитатель 45-го сада. В правление партнерства с правом голоса входит и заведующая Оксана Орлова.

За четыре месяца с начала 2017 года на счет «Содружества» от родителей поступили 508 тысяч рублей, 144 тысячи израсходованы, в том числе на зарплату Ирине Леем как директору (в среднем по 10 тысяч), оплату услуг стороннего бухгалтера и аренду офиса на улице Ломоносова.

Как следует из изученной прокуратурой документации, администрация детского сада ежемесячно выдает родителям квитанции на взносы, в них же указывается наличие задолженности, если мамы-папы отказываются платить «Содружеству».

По мнению прокуратуры, самостоятельное юрлицо с персоналом детсада во главе влечет очевидный конфликт интересов. Ведомство ссылается на письмо Минобрнауки от 9 сентября 2015 года «О недопущении незаконных сборов денежных средств», согласно которому оказание родителями благотворительной помощи должно производиться на расчетный счет образовательного учреждения, а не сторонней организации. И само собой, должно быть добровольным.

Требуемые взносы зависят от возраста воспитанника (от 1000 до 2000 рублей). Средняя наполняемость группы (их 11) составляет 45 человек, по данным прокуратуры. На сайте детского сада количество детей указано 238.

В детском саду оправдываются тем, что часть взносов в 2016 году была израсходована на ремонт видеонаблюдения и оргтехники и установку противопожарных дверей и шкафов.

25 мая прокуратура внесла представление главе Василеостровского района (администрация выступает учредителем детского сада). Кроме председателя Воробьевой, материалы проверки направлены в Следственный комитет. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге «Фонтанке» сообщили, что еще не слышали о случаях родительских поступлений на счета сторонних организаций.