Операторов связи и СМИ обязали информировать о чрезвычайных ситуациях
Президент России Владимир Путин 7 июня подписал документ, вносящий изменения в законы о связи и средствах массовой информации, обязывающий публиковать экстренную информацию.
Как сообщается на сайте Кремля, нововведения создадут дополнительные условия для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Изменения в законе о связи предполагают, что операторов обяжут бесплатно передавать абонентам экстренную информацию. Такие же поправки внесены в закон о СМИ — по запросу от органов исполнительной власти издания будут обязаны публиковать сведения о ЧС.