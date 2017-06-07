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07.06.2017 15:03

В MASTER Серебристый бульвар 19 завершаются подземные монолитные работы

В MASTER Серебристый бульвар 19 завершаются подземные монолитные работы
MASTER Серебристый бульвар 19

MASTER девелопмент завершает подземные монолитные работы в жилой зоне MASTER Серебристый бульвар 19

По состоянию на 05.06.17 полностью выполнены работы по устройству плиты ростверка паркинга жилой зоны, было уложено 527 м3 бетонной смеси. Подрядчиком ведутся работы по устройству стен паркинга жилой зоны. Завершить бетонирование стен паркинга подземной части планируется  25.06.17.

MASTER Серебристый бульвар 19
MASTER Серебристый бульвар 19

Параллельно ведутся работы по гидроизоляции стен паркинга, выполняются работы по обратной засыпке пазух котлована, а также производится  частичный демонтаж раскрепительной системы  шпунтового ограждения.

MASTER Серебристый бульвар 19
MASTER Серебристый бульвар 19

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19  возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании  с подземной парковкой  разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

MASTER Серебристый бульвар 19
MASTER Серебристый бульвар 19

Справка о компании Master
 


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07.06.2017 15:03

В MASTER Серебристый бульвар 19 завершаются подземные монолитные работы

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07.06.2017 12:25
Сотрудники Setl City пересели на самокаты и велосипеды
Сотрудники компании Setl City 7 июня сменили личные автомобили на велосипеды, самокаты и даже роликовые коньки. Акция стала одним из мероприятий, запланированных застройщиком в рамках года экологии в России.
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