В MASTER Серебристый бульвар 19 завершаются подземные монолитные работы

MASTER девелопмент завершает подземные монолитные работы в жилой зоне MASTER Серебристый бульвар 19

По состоянию на 05.06.17 полностью выполнены работы по устройству плиты ростверка паркинга жилой зоны, было уложено 527 м3 бетонной смеси. Подрядчиком ведутся работы по устройству стен паркинга жилой зоны. Завершить бетонирование стен паркинга подземной части планируется 25.06.17.

MASTER Серебристый бульвар 19

Параллельно ведутся работы по гидроизоляции стен паркинга, выполняются работы по обратной засыпке пазух котлована, а также производится частичный демонтаж раскрепительной системы шпунтового ограждения.

MASTER Серебристый бульвар 19

Жилой комплекс MASTER Серебристый бульвар 19 возводится компанией MASTER девелопмент в шаговой доступности от станции метро «Пионерская» и в непосредственной близости от Удельного парка. В 19-этажном здании с подземной парковкой разместится 102 квартиры. ЖК возводится в обжитом районе со сложившейся инфраструктурой, поблизости уже имеется 15 гимназий и школ, несколько детских садов и другие социально-культурные учреждения.

MASTER Серебристый бульвар 19

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