Красиво жить не запретишь: Как себя чувствует рынок "элитки"

07.06.2017 14:56

Гендиректор компании "Еврострой" Оксана Кравцова.

В очередном выпуске программы "Квадрат" говорим об элитном жилье. Узнаем где, что и почем. Гость в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] - гендиректор компании "Еврострой" Оксана Кравцова. Автор и ведущий программы - шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин.