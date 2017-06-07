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07.06.2017 14:56
Красиво жить не запретишь: Как себя чувствует рынок "элитки"
В очередном выпуске программы "Квадрат" говорим об элитном жилье. Узнаем где, что и почем. Гость в студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] - гендиректор компании "Еврострой" Оксана Кравцова. Автор и ведущий программы - шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» Дмитрий Синочкин.
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