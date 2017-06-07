Снайперов ЗВО учат поражать цель из "холодного ствола"

На полигонах Западного военного округа (ЗВО) проходят специальные занятия со снайперскими подразделениями войсковых частей и соединений округа. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ЗВО.

В них принимают участие как профессиональные снайперы-контрактники, так и призывники, недавно назначенные на должность. Проводят занятия наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, имеющие боевой опыт.

Главной задачей мероприятий боевой подготовки станет изучение опыта «антиснайперской» тактики позиционного боя, применяемого подразделениями специального назначения условного противника, а также отработка практических навыков противодействия этой тактике.

"Особенностью занятий также станет изучение способов ведения огня «из холодного ствола» (без пристрелочного выстрела). Данная методика исключает бесприцельную стрельбу, по которой условный противник может обнаружить снайпера", – подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, будут отработаны действия «снайперских пар», при этом в состав каждой пары войдет более опытный снайпер – контрактник и обучаемый – призывник.

Снайперы поразят движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели, отработают организацию засад, ведение оборонительного боя, тактические снайперские дуэли и маскировку огневой позиции в условиях безрельефной местности.