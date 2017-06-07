Роструд: Только четверть россиян работают по специальности

Около четверти россиян работают по специальности, которую они получили в вузе или другом учебном заведении. При этом большая часть сограждан выбирала профессию самостоятельно.

Как сообщает Федеральная служба по труду и занятости 7 июня, опрос был проведен на портале «Работа в России». Он показал, что 67% из тысячи респондентов выбирали, чем зарабатывать на жизнь, самостоятельно, 19% обратились за советом к семье и только 2,5% воспользовались услугами профессионалов.

27% из тех, кто принял участие в исследовании, сказали, что работают по полученному ими образованию.

«Данные опроса подтверждают необходимость развития системы прогнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и переобучения», – делает выводы Роструд.