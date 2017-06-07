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07.06.2017 14:42

Роструд: Только четверть россиян работают по специальности

Около четверти россиян работают по специальности, которую они получили в вузе или другом учебном заведении. При этом большая часть сограждан выбирала профессию самостоятельно.

Как сообщает Федеральная служба по труду и занятости 7 июня, опрос был проведен на портале «Работа в России». Он показал, что 67% из тысячи респондентов выбирали, чем зарабатывать на жизнь, самостоятельно, 19% обратились за советом к семье и только 2,5% воспользовались услугами профессионалов.

27% из тех, кто принял участие в исследовании, сказали, что работают по полученному ими образованию.

«Данные опроса подтверждают необходимость развития системы прогнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и переобучения», – делает выводы Роструд.


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VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
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