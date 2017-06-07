В Госдуму внесен законопроект об изменении текста гимна на «Боже, царя храни»

Законопроект об изменении текста государственного гимна РФ был направлен председателю Государственной думы 7 июня. Однако в правительстве одобрения он не получил.

Согласно документу, который появился на сайте Госдумы, авторство принадлежит депутатам от ЛДПР Михаилу Дегтяреву, Борису Чернышеву и Виталию Пашину.

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей. Утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды», – обосновывают свою идею депутаты в пояснительной записке.

Однако заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько затею не одобрил, объяснив в пояснительной записке к документу это тем, что Россия — светское государство с республиканской формой правления.

Новый гимн предлагается петь на музыку Валентина Мантулина. Слова Василия Жуковского в нем звучат так: «Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам! Царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя, царя храни!»

Появление Государственного гимна «Боже, царя храни!» историки связывают с победой в Отечественной войне 1812 года и прославлением императора Александра I. Этот гимн был утвержден указом императора Николая I от 1834 года и применялся вплоть до падения монархии в феврале 1917 года.