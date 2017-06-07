Песков: Кремль не ведет подготовку встречи Путина c Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 июня заявил, что на данный момент подготовка ко встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не ведется.

Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на Reuters.

Как писала "Фонтанка", посол США в России Джон Теффт 6 июня заявил, что договоренности о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа отсутствуют.

«Нет ничего. Пока нет договоренности о встрече», — сказал он в ходе круглого стола с представителями российских СМИ .

Дипломат отметил, что решение по поводу встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года также не принято.