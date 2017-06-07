Депутаты проголосовали за возможность постройки храма в парке Малиновка

Возможность застройки парка Малиновка утвердили в рамках поправок в Генеральный план депутаты петербургского ЗакСа. Как сообщает корреспондент "Фонтанки", за пакет поправок на пленарном заседании 7 июня проголосовали 39 народных избранников.

Перевод в зону деловой застройки участка в парке в Красногвардейском районе предложили единороссы Андрей Анохин, Александр Ходосок и Юрий Бочков. Как заявил на пресс-брифинге спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты вправе подавать поправки к законопроектам, а относительно возможности строительства сообщил, что на этот счёт существуют разные точки зрения.

Вице-губернатор Игорь Албин, тем не менее, сообщил журналистам, что в парке застройки не планируется, хотя в Смольном и будут выполнять решение Законодательного собрания.

История храма в Малиновке тянется с 2013 года, когда горожане узнали об инициативе построить в парке 67-метровую церковь. Местные жители неоднократно выходили на акции протеста, писали петиции и обращались в суд, оспаривая проект планировки. Главным аргументом против строительства было то, что Малиновка – единственный большой парк в округе, который серьезно сократит свою площадь, окажись там еще и церковь. После протеста горожан в Смольном отказались от застройки парка. Несмотря на это, в 2015 году изменения в Генеральный план, предполагающие строительство храма, предложил депутат Виталий Милонов, а парламентарии проголосовали за перевод территории в зону деловой застройки, несмотря на отказ чиновников городского правительства.