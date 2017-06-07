В Мьянме пропал с радаров военный самолет, на борту 116 человек

В Мьянме с радаров пропал военный самолет, на борту которого находятся 116 человек.

Об этом 7 июня сообщает airlive.net.

В срочном сообщении портала добавлено, что информацию о ЧП подтвердили в военном руководстве страны и аэропорту.

В сообщении военных отмечено, что связь с бортом была внезапно потеряна, когда он находился примерно в 20 милях к западу от города Тавой ( он расположен на юго-востоке страны).

Также указано, что начата поисково-спасательная операция.