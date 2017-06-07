Саратовский минздрав больше не хочет знать о девственности школьниц

Министерство здравоохранения Саратовской области отменило собственный приказ, обязывающий врачей разглашать информацию о половой жизни пациенток младше 16 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство, после возникших споров документ отправили на детальную доработку. В дальнейшем обещают учесть не только мнение медицинской общественности и пожелания федерального Минздрава, но и позицию сотрудников правоохранительных органов.

«В ближайшее время будут проведены консультации с юристами, а также с профильными врачами и другими экспертами», – объяснил агентству пресс-секретарь ведомства Александр Колоколов.

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков подписал неоднозначный приказ 30 мая. Согласно документу, главврачи должны незамедлительно докладывать в полицию о «нарушении целостности девственной плевы», венерических заболеваниях, беременности и случаях её прерывания у девочек младше 16 лет. В тексте говорится, что подобные меры помогут своевременно реагировать на преступления «против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних».

Сопутствующие этому нарушения закона о врачебной тайне и персональных данных не оценили правозащитники. «Это в чистом виде нарушение прав человека, законодательства об охране здоровья, даже Конституции», – заявил «Коммерсанту» глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя написала на своей странице в соцсети, что причину издания приказа понимает и в целом согласна, но признаёт его неоднозначность, «если такой резонанс». Она отметила, что все ситуации индивидуальны, и добавила, что с таким контролем девушки будут бояться приходить к врачу.