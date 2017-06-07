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07.06.2017 13:52
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В петербургских автобусах появилась возможность расплачиваться банковскими картами

«Пассажиравтотранс» запустил проект по внедрению оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и мобильными устройствами. Пока речь идет о двух маршрутах в районе Пулково, к концу лета оборудование появится во всех 1900 автобусах предприятия.

Как 7 июня рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса», система запускается совместно с Газпромбанком. С 8 июня она заработает на маршрутах №39 и №39Э, которые ходят от аэропорта до станции метро «Московская» – это сделано в преддверии Кубка конфедераций. К концу августа оплата заработает в остальных автобусах на 150 маршрутах.

Фото: "Пассажиравтотранс"

Речь идет о модернизации уже существующего оборудования. К одному из привычных уже оранжевых валидаторов у второй двери, на котором есть специальный стикер, можно прикладывать банковскую карту, либо проводить оплату с помощью SamsungPay, ApplePay, AndroidPay.

Ранее «Фонтанка» писала  о соответствующих планах «Пассажиравтотранса». Кроме того, в городе проходит обкатка прототипа «Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом». Оборудование представила компания «НТЦ «Измеритель», входящая в группу «Штрих». Оно включает в себя аппараты для продажи разовых билетов и оплаты через мобильное приложение с подтверждением с помощью QR-кода.


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