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07.06.2017 13:42

«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом комплексе «София» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом комплексе «София» в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР»

Только в июне приобрести квартиру в жилом комплексе «София», который «Группа ЛСР» строит во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, можно со скидкой 5000 рублей с каждого квадратного метра.

Специальные условия распространяются на однокомнатные и трехкомнатные квартиры в корпусе №11  при покупке с использованием ипотеки или единовременной оплаты. Акция может суммироваться с одним из других бонусов по выбору покупателя: скидка для иногородних, скидка за повторную покупку, скидка военным. Например, при покупке 3-х комнатной квартиры максимальная сумма скидки может составить 440 000 рублей.

Корпус №11 жилого комплекса «София» уже возведен под крышу, передача ключей намечена на 2018 год. Его расположение корпуса одно из самых удачных: до будущей станции метро «Проспект Славы» 5 минут пешком, для прогулки в парке Интернационалистов достаточно перейти Южное шоссе, а из окон открывается живописный вид на зелень и водоемы.

Весь проект жилого комплекса комфорт-класса «София» – один из наиболее крупных, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Новоселы первых сданных домов уже оценили преимущества соседства с живописной парковой зоной с системой озер. С северной стороны расположен Парк Интернационалистов, с южной – парк Героев-Пожарных. Неподалеку от квартала находится станция метро «Международная». Транспортное сообщение также обеспечивают Южное шоссе, Бухарестская улица, проспект Славы и метро «Международная», строится станция «Проспект Славы». На территории  комплекса предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 160 ребят, школы на 825 учеников.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 


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